Un cuarto de siglo de hermanamiento entre Lugo y Ferrol a celebrar en San Froilán

Foto de familia de las corporaciones de Ferrol y Lugo Cedida

Desde hace oficialmente 25 años las ciudades de Ferrol y Lugo están hermanadas. Son muchos los puntos que unen a ambas urbes y por eso cada festividad de San Julián, en Ferrol, y de San Froilán, en Lugo, se renuevan esos lazos de amistad y confraternización en sendos eventos institucionales.

Ayer fue el turno de que el alcalde, José Manuel Rey, y representantes de la corporación municipal viajasen a la ciudad amurallada para renovar esa unión y seguir apostando, conjuntamente, por nuevos retos.

En la casa consistorial, el alcalde lucense, Miguel Fernández y parte de los ediles recibieron a sus “hermanos” un año más. Los dos representantes municipales coincidieron en señalar la importancia de esta unión y los retos y desafíos compartidos, entre los que el anfitrión, Miguel Fernández, destacó “a conectividade territorial e a continua posta en valor do patrimonio histórico artístico e cultural, cos centros históricos como máximos expoñentes”.

El regidor ferrolano recordó que ambas localidades están “unidas pola historia, os éxitos, o talento, a tradición e tamén o futuro que nos agarda”, teniendo en cuenta, dijo, “o gran potencial que non sempre foi valorado como merece, pero que a evolución de ambas cidades está a cambiar esta tendencia”. he

Rey Varela reivindicó la “capitalidade da Galicia do noroeste” para Lugo y Ferrol y recordó asuntos clave que salen a la palestra cada San Julián y San Froilán como son el Corredor Atlán­tico, la creación de puestos de trabajo o las inversiones que generan fijación y aumento poblacional.

El alcalde de la ciudad naval recordó al santo homenajeado como “gran transmisor de valores como a solidariedade e a fraternidade”, apuntando que estos principios deben ser fundamentales para la sociedad. Por su parte, el regidor lucense también hizo hincapié en que “non podemos confundir cidades medianas con obxectivos menores. Pola contra, creo que Ferrol e Lugo están chamadas a vertebrar o avance do Norte de Galicia, sen perder de vista a súa esencia, pero tendo claras unhas metas que compartimos en eidos tan importantes como as comunicacións, a demografía e a posta en valor dos nosos centros históricos, chamados a ser motor de cambio para as dúas urbes”.

Como no podía ser de otro modo en una ciudad que tienen una muralla Patrimonio Mundial, se puso sobre la mesa la candidatura de Ferrol como "Porto da Ilustración”, indicando, en el caso del regidor ferrolano, que se está trabajando intensamente para alcanzar este reconocimiento por parte de la Unesco, y en el caso del alcalde de Lugo, deseando mucha suerte en este camino y recordando, además, que “en pouco máis dun mes celebraremos outros 25 anos, neste caso os da distinción da Muralla como Patrimonio da Humanidade”.

No faltó el intercambio de obsequios, gracias al cual Ferrol profundizará en el conocimiento de los caneiros del Miño, mientras que los lucenses disfrutarán de la obra de pintores gallegos, y ferrolanos como Segura Torrella, del que este año se cumplen 25 años de su fallecimiento, o Sotomayor, que protagoniza estos días una muestra en la Fundación Barrié de la Maza de A Coruña, con el intercambio de libros sobre estos temas.

Rey Varela cerró su intervención invitando a los lucenses el próximo enero a su cita anual con San Xiao, para compartir su tradicional arroz con leche.