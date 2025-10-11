Presentado en Ferrol el sindicato de abogados Venia, con presencia de la exdiputada Cristina Almeida

Afundación presentación sindicato Venia con Cristina Almeida Daniel Alexandre

La sede ferrolana de Afundación acogió este sábado el acto de presentación para toda España del sindicato de abogados Venia, un evento que se desarrolló desde las 18.20 horas y que contó con la presencia de la exdiputada y también letrada Cristina Almeida. Tomaron parte la secretaria general del sindicato, Belen García; la responsable de Mutualidad, María José Almodóvar; la secretaria de organización, Rosa Lozano y la abogada del ICA Ferrol, Ana Rosa Pena.

Tras la presentación por parte de la delegada en Ferrol de Venia, Marisa Pérez, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por el subdirector de este Diario, Xosé María Gómez Fandiño, con las intervenciones de la propia Almeida, Ana Rosa Pena y María Perille, secretaria de Acción Sindical de Venia. Después de una actuación musical y una pausa para el cóctel, el acto se cerró para dar paso a un cátering en la cafetería La Première.

Cristina Almeida intervendrá en la presentación del sindicato Venia Más información

El programa de presentación de Venia continúa en la jornada de este domingo con una visita guiada por “El Ferrol de la Ilustración” (11.00 horas) y una comida en A Pousada da Galiza Imaxinaria.

Reforma de oficinas

En otro orden de cosas, el director general de Xustiza, José Tronchoni, abordó con personal de la Administración de Xustiza de Ferrol la implantación de la nueva oficina judicial en el marco de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio de Justicia. El responsable autonómico explicó que las oficinas judiciales deben coordinarse con aquellas de los municipios “para a adecuada práctica dos actos de comunicación e posibilitarán a intervención de residentes no municipio por videoconferencia y los demás servicios encomendados a dichas oficinas.

Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes explican que existen dos modelos de oficina judicial. Por una parte, los tribunales integrados en la primera fase que cuentan exclusivamente con el servicio común de tramitación, que asumirá la totalidad de las funciones procesales y administrativas, y, por otra, la integrada por el servicio común general, el de tramitación del tribunal de instancia y el de ejecución. Y un segundo modelo, integrado por los tribunales de la tercera fase que además de los mencionados servicios, contará en el supuesto de ser sede de audiencia provincial el Tribunal Superior de Xustiza, con un servicio de tramitación específico de estas sedes.

En el caso de las comarcas, la ubicada en Ortigueira está operativa desde el pasado 1 de julio, mientras que la fase de implantación para la de Ferrol –una de las siete grandes ciudades de Galicia– culmina el próximo 31 de diciembre.