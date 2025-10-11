Plamen Dipchikov: "Titerarium será el nuevo proyecto de la asociación cultural Titerario"

Plamen Dipchikov Emilio Cortizas

El director artístico de Festea, el doctor en Ciencias y Artes Escénicas Plamen Dipchikov, es el fundador de la asociación cultural Titerario, una entidad que se dedica a la organización de eventos como este y a la divulgación del arte en cuestión. Aunque el festival no ha hecho más que empezar, el promotor ya tiene el ojo puesto en su próximo proyecto, que pretende llevar a cabo una vez se haya terminado esta programación, a partir del mes de diciembre, bajo el nombre de “Titerarium”.

Con este título, el productor y educador teatral, que también se ocupa del diseño de la cartelería, trata de evocar un continente que, como un acuario o un terrario, contiene seres vivientes, como los títeres.

“Titerarium” constituirá todo un programa relacionado con estos objetos animados, que Dipchikov desea aprovechar para acercarse todavía más al nuevo escenario del Carvalho Calero.

En esta iniciativa prevé incluir propuestas como una gran exposición con la oferta de visitas guiadas que acerquen al visitante al universo de los títeres de primera mano. De la misma manera, ofrecerá distintas proyecciones audiovisuales de documentales como “Morreu o demo, acabou-se a peseta”, además de otros títulos posibles relacionados con la misma temática.

Sin embargo, una de las grandes novedades es que “dentro de Titerarium estoy planeando hacer un taller para familias”, adelanta Dipchikov, señalando que la propuesta formativa de construcción de marionetas, que tiene el objetivo de que los participantes puedan después elaborar sus funciones teatrales en casa, se le ocurrió a partir de que un padre carpintero quiso cumplir la petición de su hija.

Por sugerencia de las propias familias, el educador teatral responde así al interés y sube la apuesta, con el proyecto “Titerarium” que tiene entre manos, del que ya realizó un adelanto mediante una sugerente imagen en sus redes sociales.