Música e danza
O folk galego mistúrase co italiano nun encontro con Taranteira en Artábria
Nesta tarde de sábado ofrecerase un obradoiro de danzas medievais e concerto, con billeteira inversa
A asociación cultural Artábria, no barrio de Esteiro, propón encontrarse esta tarde de sábado 11, a partir das 19.00 horas no centro social, para participar, en primeiro lugar, nun obradoiro de danzas medievais.
Despois de aprender o baile, ofrecerase unha oportunidade ideal de poñelo en práctica co concerto, previsto para as 20.30, de Taranteira (que fusiona a música folk galega coa italiana). Esta actividade organízase con billeteira inversa, de maneira que cada quen achega a cantidade que estima oportuna.