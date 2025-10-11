La película sobre la relación entre Galdós y Pardo Bazán, de primera mano en el Duplex

Paco Déniz y Lucía Veiga interpretan a los protagonistas en “Mi ilustrísimo amigo” Cedida

El Duplex Cinema da la bienvenida este domingo 12, a las 17.30 horas, a la directora de “A illa das mentiras”, Paula Cons, que vendrá para hablar de su último trabajo, “Mi ilustrísimo amigo”. En esta producción, que se estrenó el viernes de esta misma semana, se aborda la relación amorosa que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, dos de las personalidades más destacadas por su ingenio en el siglo XIX en España.

La película sigue la apasionante historia de amor de Pardo Bazán, una mujer adelantada a su tiempo que suele escribir por temas polémicos con los que desafía a las reglas sociales, y Galdós, valorado por la naturalidad que caracteriza su literatura.

Ambos se escriben cartas en las que dan rienda suelta a su creatividad y sus palabras se convierten en la clave de su conexión, desafiando barreras de lo que se suponía establecido.

Lucía Veiga, candidata a actriz revelación en la última edición de los premios Goya, y Paco Déniz son los actores protagonistas de esta obra, que fue seleccionada en diversos festivales como el de Las Palmas de Gran Canaria, New York Independent Cinema Awards, Madrid PNR, Ourense Film Festival o el Internacional de Cine de Bogotá.

En cuanto a los méritos obtenidos, “Mi ilustrísimo amigo” consiguió el premio a Mejor Fotografía en el Montreal Women Film Festival, Miami Women Film Festival y en el Toronto Film and Script Awards, así como los galardones al Mejor Largometraje de Ficción en el Berlin Women Cinema y Mejor Actriz en Largometraje de ficción en el Paris Film Festival.

La directora

Paula Cons, de A Coruña, es periodista, guionista, documentalista y productora, además de directora, cuya primera película como tal fue “A illa das mentiras” (2019). Antes, en 2009, había cofundado Agallas Films.