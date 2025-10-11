La movilidad eléctrica, el tema que desentraña Adriano Mones en Ferrol

El director regional de la multinacional Phoenix Contact E-Mobility ofrecerá una doble intervención en el Campus Cedida

“Tecnología y empleo para la movilidad eléctrica y las ciudades inteligentes” es el título del último libro publicado por el director regional en Phoenix Contact E-Mobility, además de ser presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico –Aedive–, Adriano Mones. El autor aprovechará su visita a la ciudad, con motivo de su participación en la segunda edición del ciclo “Auto-Sinerx-IA”, para presentar su obra en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, el martes 14 a las 17.00 horas.

El texto que se dará a conocer, cuya edición y publicación fue financiada por el Gobierno del Principado de Asturias, tiene un enfoque didáctico. Así, entre los contenidos se recopilan algunas aportaciones previas al octavo Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica –CEVE– y al primer “All Electric Society” International Summit: Electric Mobility throught Smart Cities, celebrado durante tres jornadas de septiembre en Gijón.

Como responsable de movilidad eléctrica en el mercado peninsular y también latinoamericano de la multinacional, Mones estudia el impacto de Phoenix Contact en el ámbito nacional e internacional, además de presentar las principales tecnologías del sector (conducción inteligente, infraestructuras, métodos de carga y el ciclo vital de las baterías).

Asimismo, el autor referencia el estado de dichas tecnologías desde una perspectiva completamente actualizada, de manera que relata las oportunidades y los desafíos existentes en esta alternativa de movilidad.

Adriano Mones, con su amplia experiencia y formación en el sector, sustituye a Isabel Reijia en el cargo de la presidencia de Aedive desde 2019, nueve años después de haberse la propia entidad. Se trata de una asociación de reúne a sus cientos de miembros asociados y socios institucionales vinculados a toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios del vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo.

“Auto-Sinerx_IA”

El autor también impartirá la charla, en el mismo día y escenario, a las 11.30 horas, “Infraestructura Inteligente y mobilidad eléctrica: diseñando el pulso de las ciudades del futuro”.

La cita se enmarca en un ciclo organizado por un grupo de docentes de la EPEF, con el apoyo de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte de la UDC y el Incibe.