Ferrolterra, despensa de un futuro sostenible: un estudio revela el poder del “kilómetro 0” para la economía local

Varias clientas en la Tienda de Belén, en Ferrol Daniel Alexandre

Las huertas de Valdoviño, la ganadería en As Somozas o San Sadurniño o los quesos producidos en Moeche son mucho más que una parte de la identidad de la comarca. Pueden conformar, también, una herramienta contra el cambio climático y ser un motor económico todavía con mucho por explotar. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega un revelador estudio de la Universidad Católica de Ávila, que pone a Ferrolterra como caso de estudio para desarrollar un modelo de comercialización de proximidad, conocido como “kilómetro 0”.

Al frente del mismo se encuentran el ferrolano Alejandro Martínez-Vérez y Cristina Lucini Baquero, quienes, bajo la firma del artículo “Promoting the Sale of Locally Sourced Products: Km 0 as a Sustainable Model for Local Agriculture and CO₂ Reduction”, demuestran con cifras cómo apostar por los productos de proximidad podría transformar la realidad ambiental y económica de la comarca.

Alejandro Martínez-Vérez, investigador de la UCAV: "En Ferrolterra la producción agroalimentaria es excelente, pero es necesario un modelo diferente" Más información

El concepto que ambos investigadores proponen se basa en el fomento de que los alimentos que se produzcan, se procesen y vendan en un ratio inferior a los 100 kilómetros. Esta práctica, una suerte de vuelta a los orígenes, se presenta como una estrategia de futuro con la mirada puesta en las políticas de la Unión Europea.

Menos CO₂ en el aire

Martínez-Vérez y Lucini ejemplifican que el impacto más directo de acortar las distancias entre el productor y el consumidor es ambiental. Según los cálculos recogidos en el artículo, si Ferrolterra lograse sustituir un 15% de las frutas y verduras que importa por productos locales, el área evitaría la emisión de 140.000 kilogramos de CO₂ al año. Esta reducción partiría del descenso en el uso de camiones o la disminución del tiempo de refrigeración, almacenaje y uso de plásticos.

Los menús saludables de los EcoComedores de Seitura 22 llegan estos días a Ortegal Más información

El ahorro sería especialmente significativo, exponen, en el caso de los productos como la carne de vacuno, donde cada kilo de origen local podría evitar la emisión de hasta 2,1 kilogramos de CO₂ en comparación con uno distribuido por medio de largas cadenas logísticas.

Respaldo

Este beneficio no repercutiría solamente en el planeta. Los doctorandos exponen en su investigación que el modelo de “kilómetro 0” supondría una magnífica oportunidad también para los agricultores y ganaderos de la comarca. En este sentido, con el recorte de las cadenas de distribución aumentarían sus ingresos netos entre un 30 y un 50%, obteniendo de esta manera un margen de beneficios mucho más justo.

Mundo, una de las tiendas de Ferrol con productos de proximidad Daniel Alexandre

Según el trabajo de los investigadores, esta práctica cuenta con el respaldo de los consumidores. Así lo constata la encuesta que realizaron a 220 vecinos de la comarca, la cual reveló que el 74% ve con buenos ojos el concepto y que el 68% está dispuesto a pagar hasta un 15% por productos procedentes del “kilómetro 0” –siempre y cuando se garantice su origen con un etiquetado claro y transparente–.

ODS

“Tenemos que tener en cuenta que la futura Política Agraria Común (PAC) va a ir entrelazada con los Objetivos de Desarrollo Sostebible (ODS) de la ONU. Y uno de esos objetivos es el “kilómetro 0”. En el estudio hemos tomado como ejemplo Ferrolterra, pero este método podría extrapolarse y ser replicable, perfectamente, en otros territorios, por medio de asociaciones tipo Slow Food, que ya trabajan muy bien, por ejemplo, en la zona de Santiago”, apunta el ferrolano Alejandro Martínez-Vérez.

El estudio de la Universidad Católica de Ávila identifica, asimismo, los desafíos que deben superarse en Ferrolterra para que el modelo de “kilómetro 0” prospere y se asiente. En este sentido, entre las principales barreras se encuentran la falta de infraestructuras de la cadena de frío, el insuficiente comercio electrónico o la ausencia de un sistema de certificación estandarizado en el que el consumidor pueda confiar.

Sin embargo, el artículo de ambos investigadores señala que existe interés en el modelo por parte tanto de los productores como de los consumidores.

Con todo, pese al enorme potencial de Ferrolterra, el texto no ignora la realidad de que el más del 75% de los productos frescos que se consumen en la comarca llegan todavía desde fuera de Galicia. Esto provoca, explican, una “fuga económica” y una huella de carbono elevada.

Productos frescos en una tienda ferrolana Daniel Alexandre

Frente a esto, los municipios de la zona cuentan con una base agrícola diversa, dominada por la producción láctea (el 48%, la horticultura (el 23%) y la carne de pasto (17%). La proximidad a centros urbanos como el de Ferrol y Narón ofrece una ventaja logística para la comercialización local, explican los doctorandos.

Así las cosas, el artículo de Martínez-Vérez y Lucini Baquero concluye que el modelo de “kilómetro 0” no es solamente una alternativa de nicho, sino un instrumento estratégico para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. “El fin de la tesis es tener una estructura normativa publicada”, indica el ferrolano, que añade que “no solo se trata de vender cerca, sino también de reconstruir poco a poco el sistema agroalimentario local”.