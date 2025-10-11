Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El servicio del CHUF se suma a la conmemoración del Día de los cuidados paliativos

La unidad del Área Sanitaria de Ferrol fue de las primeras en poner en marcha el servicio de videollamada

Redacción
11/10/2025 14:42
Desde esta Área se realiza el servicio de videollamada de paliativos
Desde esta Área se realiza el servicio de videollamada de paliativos
CEDIDA

La conmemoración del Día Mundial de los cuidados paliativos llama la atención sobre la necesidad de aliviar el sufrimiento y cuidar con dignidad a las personas, como un derecho universal y no un privilegio. Bajo el lema “Cumprir a promesa: acceso universal aos coidados paliativos”, también desde Ferrol, la Unidade de Coidados Paliativos se suma a esta efeméride y se recuerda la trayectoria de este departamento en el ámbito del acceso, impulsando la consolidación y refuerzo de este servicio.

De este modo, el responsable de la unidad, Marcelino Mosquera Pena, recuerda que “a unidade de enfermaría incrementou o cadro de persoal cunha profesional máis iniciando dúas consultas externas, unha presencial e outra telemática”.

Videollamada

De hecho, la unidad de Ferrol fue de las primeras en emplear la consulta por videollamada, mejorando así los cuidados, y como herramienta para la atención en los hogares, reduciendo desplazamientos innecesarios.

En este sentido, los pacientes con movilidad reducida o que viven lejos del hospital pueden acceder a la consulta sin trasladarse, conservando el mantenimiento regular sin tener que asistir físicamente, al tiempo que se puede ver su estado a través de la cámara, más allá de una simple llamada.

Por su parte, la subdirección de Humanización, Calidade e atención á Cidadanía destaca la habilitación y acondicionamiento de una sala especial en el servicio de Urgencias para la persona enferma en situación de complejidad vital y su familia, prestando, además, su apoyo a esta unidad de cuidados paliativos para trabajar en su acreditación de Calidad.

El pasado 2024, la Unidad de Cuidados Paliativos llevó a cabo un total de 3.600 consultas, a las que se suman 2.499 realizadas a través de la vía telefónica.

Te puede interesar

El preparador, durante el duelo ante el Guadalajara

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "No podemos conformarnos con lo que estamos haciendo"
Redacción
Un momento de la anterior convocatoria

Los vecinos de Mugardos convocan una concentración pacífica el próximo día 17
Eva Mazás Arnoso
Un instante de la reunión

La Xunta y los percebeiros de Cariño revisan el plan de gestión aplicable hasta 2027
Redacción
Instalaciones del Pazo da Cultura

Una Oficina de Transformación Comunitaria en Narón
Redacción