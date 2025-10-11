El servicio del CHUF se suma a la conmemoración del Día de los cuidados paliativos

Desde esta Área se realiza el servicio de videollamada de paliativos CEDIDA

La conmemoración del Día Mundial de los cuidados paliativos llama la atención sobre la necesidad de aliviar el sufrimiento y cuidar con dignidad a las personas, como un derecho universal y no un privilegio. Bajo el lema “Cumprir a promesa: acceso universal aos coidados paliativos”, también desde Ferrol, la Unidade de Coidados Paliativos se suma a esta efeméride y se recuerda la trayectoria de este departamento en el ámbito del acceso, impulsando la consolidación y refuerzo de este servicio.

De este modo, el responsable de la unidad, Marcelino Mosquera Pena, recuerda que “a unidade de enfermaría incrementou o cadro de persoal cunha profesional máis iniciando dúas consultas externas, unha presencial e outra telemática”.

Videollamada

De hecho, la unidad de Ferrol fue de las primeras en emplear la consulta por videollamada, mejorando así los cuidados, y como herramienta para la atención en los hogares, reduciendo desplazamientos innecesarios.

En este sentido, los pacientes con movilidad reducida o que viven lejos del hospital pueden acceder a la consulta sin trasladarse, conservando el mantenimiento regular sin tener que asistir físicamente, al tiempo que se puede ver su estado a través de la cámara, más allá de una simple llamada.

Por su parte, la subdirección de Humanización, Calidade e atención á Cidadanía destaca la habilitación y acondicionamiento de una sala especial en el servicio de Urgencias para la persona enferma en situación de complejidad vital y su familia, prestando, además, su apoyo a esta unidad de cuidados paliativos para trabajar en su acreditación de Calidad.

El pasado 2024, la Unidad de Cuidados Paliativos llevó a cabo un total de 3.600 consultas, a las que se suman 2.499 realizadas a través de la vía telefónica.