Alejandro Martínez-Vérez, investigador de la UCAV: "En Ferrolterra la producción agroalimentaria es excelente, pero es necesario un modelo diferente"

Alejandro Martínez-Vérez Daniel Alexandre

El ferrolano Alejandro Martínez-Vérez es uno de los investigadores que firma el artículo impulsado desde la Universidad Católica de Ávila. Incide en la importancia que tendría para Ferrolterra la implantación del modelo de distribución conocido como “kilómetro 0”.

El artículo se publicó recientemente, el pasado mes de julio. ¿Por qué Ferrolterra como caso de estudio?

El artículo se hace como doctorando de la Universidad Católica de Ávila, dentro del grupo de investigación de Calidad Agroalimentaria y Medioambiente. Soy ferrolano y creo firmemente en dos aspectos para el medio rural de la zona: uno, la formación continua de los agricultores y otro, que tienen que vender sus productos y venderlos bien. La producción agroalimentaria gallega es excelente, con una calidad de producto muy buena, pero es necesario promover una forma de venta diferente, siempre desde un enfoque sostenible dentro de lo que va a ser la nueva Política Agraria Común (PAC). De ahí salió la idea de hacer una tesis sobre la creación de un modelo de comercialización conocido como “kilómetro 0”, con Ferrolterra como modelo. Los artículos que conformarán la tesis son teóricos, por lo que habrá que intentar, después, llevarlo al terreno.

Proponen una serie de medidas para lograr diversos objetivos, como la reducción de las emisiones del CO₂ o alcanzar que los productores tengan mayor rentabilidad. ¿Será complicado llevarlo a la práctica?

No, lo que hace falta es tener un grupo de productores, como los que ya están funcionando, por ejemplo, en el Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla de Moeche, y trabajar con ellos. Son muy necesarios los lazos de unión, siempre con la sostenibilidad de por medio. Lo más práctico sería crear una red de productores locales, mapear los principales puntos de consumo y formar una plataforma digital, como hubo en su momento una red intermunicipal de cooperativas agrícolas. Después habría que centrarse en recuperar la confianza del consumidor con la celebración de ferias, por ejemplo. En definitiva, lo que busca el artículo es integrar el “kilómetro 0” dentro de la PAC. Después, en al apartado científico, determinar la cantidad de emisiones de CO₂ evitadas: plantearse qué pasa si consumimos un producto, por ejemplo, de Valencia, teniendo el mismo más cerca.

Estiman que se podrían evitar entre 0,9 y 1,3 kg de CO₂ para productos frescos por cada kilo de alimento...

Sí, es mucho. Si se consigue implementar este kilómetro 0, no solamente conseguiríamos el objetivo de vender cerca, sino también el de reconstruir el sistema agroalimentario local teniendo en cuenta lo que va a exigir Europa. El problema es que hace falta una red sólida de comercialización y también un punto de acopio. Ahí entramos en temas de logística, de la cadena de frío, etc. Aspectos que podrían conseguirse, si las cosas se hacen bien, vía subvenciones.

¿Qué papel juegan las administraciones en esta iniciativa? La colaboración sería primordial...

Sí. Tiene que haber un apoyo con incentivo económico, es decir, promover e integrar el “kilómero 0” dentro de la PAC y usar ese valor del CO₂ evitado para los pagos por resultados ambientales. También sería importante favorecer una certificación específica.

Durante el estudio realizaron entrevistas con productores, gestores de cooperativas y responsables políticos. También encuestas a los consumidores... ¿Queda camino para llegar a implantar este modelo?

Te respondería con una respuesta muy gallega: depende [risas]. El 68% de los consumidores están dispuestos a pagar más. La conciencia de la sostenibilidad está calando, sobre todo, en las personas más jóvenes y también en el ámbito rural. Yo llevo muchos años trabajando en la comarca y un aspecto muy importante que la gente valora es saber a quién le estás comprando el producto. En un futuro artículo hablaremos, por ejemplo, del uso de códigos QR para que el consumidor conozca a los productores, con la posibilidad, incluso, de que ese código te lleve a un vídeo en el que veas el proceso.

¿Qué aspecto destacaría de su estudio?

Los resultados, los datos que nos ha proporcionado. Solamente en Ferrolterra, con lo que nosotros importamos, podríamos evitar 260.000 kilos de CO₂ al año. Es una cantidad muy importante, que se suma al incremento de entre un 30 y un 50% de ingresos netos. Dentro de esos datos económicos, los consumidores estarían dispuestos a pagar más siempre y cuando los productos tengan un etiquetado transparente, que ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. No llega solamente con indicar con que es un producto de proximidad. Además, el valor del CO₂ evitado, se traduciría en incentivos para los productores de hasta 3.800 euros al año por explotación agraria.