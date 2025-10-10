Montero anuncia la Navantia Academy, para la capacitación profesional en el sector naval

Montero, ayer, en la factoría de San Fernando Navantia

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció ayer en el astillero de San Fernando, en Cádiz, la “próxima” puesta en marcha de Navantia Academy, una iniciativa con la que, explicó, la empresa pública quiere “traccionar y dinamizar la capacitación en toda la industria naval, convirtiéndose en un motor de transformación y modernización del sector”.

Los responsables de Navantia llevaban tiempo estudiando de qué manera podrían articular un sistema de formación rápida y directa para cubrir la demanda de operarios que existe y se espera además a medio plazo, con programas como el que se está llevando a cabo en Ferrol y que garantizan carga de trabajo para, al menos, la próxima década.

La Navantia Academy conllevará que se intensifique la colaboración que ya existe con las universidades y los centros de FP para “apoyarlos en la enseñanza de aquello que se requiere en los puestos de trabajo”. Precisamente esta fue una de las demandas que el sector empresarial le trasladó al presidente, Ricardo Domínguez, en un encuentro que mantuvo en el mes de mayo con empresarios de la comarca. Entonces, el máximo responsable de la compañía pública anticipó que se estaba trabajando con intensidad en medidas para ayudar en ese sentido.

Alrededor de 80 trabajadores votarán por correo Alrededor de 80 trabajadores de Navantia en la ría de Ferrol han solicitado el voto por correo en el referéndum sobre el convenio colectivo que se celebrará el próximo jueves, día 16. El objetivo de implantar esta modalidad es conseguir la participación más alta posible y facilitarle el proceso a los empleados que están desplazados, por ejemplo, en Noruega, o aquellos que, por diferentes motivos, prevean que no van a poder expresar su opinión en urna. El modelo elegido para habilitar esta modalidad de voto es el de las elecciones sindicales. Actualmente, el censo en la empresa pública en las factorías de la ría está en los 1.700 trabajadores en Ferrol y algo más de 200 en Fene.

Según explicó Montero, se facilitarán prácticas en las instalaciones de Navantia, en concreto en los centros productivos –ría de Ferrol, bahía de Cádiz y dársena de Cartagena–. Las previsiones son que puedan implicar a 500 jóvenes el año que viene para poder así contribuir a “preparar al sector” para los encargos en marcha y futuros. “A modo de metáfora”, explicó Montero, que realizó este anuncio en la inauguración del Centro de Excelencia Naval Systems, precisó que “queremos que sea el verdadero astillero del conocimiento, del talento, que garantizará la sostenibilidad y competitividad de nuestra industria”.

El inaugurado ayer forma parte de la Red Navantia COEX, una estructura explica Navantia, que impulsa la innovación y la competitividad de la compañía para “validar soluciones disruptivas en el ámbito naval, las energías verdes, la fabricación avanzada, los gemelos digitales y el apoyo al ciclo de vida o el diseño inteligente de los buques del futuro”. El de Ferrol ya está finalizado en la fase de obra civil.