La Formación Profesional arrasa en Ferrolterra

Visita del conselleiro de Educación al CIFP Ferrolterra Cedida

El incremento del alumnado de Formación Profesional en Ferrol y comarca sube a pasos acelerados y parte de este ascenso está vinculado con la buena acogida que han tenido las FP implantadas como experiencia piloto este año, la FP acelerada y la FP básica para adultos, con una oferta que en centros como el CIFP Ferrolterra ha conseguido el lleno total de plazas.

En el primer caso se trata de una formación básica concentrada entre cuatro y seis meses en la que se matricularon 38 personas en el ciclo medio de fabricación de tuberías y constricción y carpintería metálica, desde septiembre a enero. A final de año se abrirá otra nueva matrícula para el período enero-junio. La FP para adultos, para capacitación profesional y reinserción laboral, se estrenó con 20 plazas en el CIFP Ferrolterra con el total de puestos cubiertos en el grado de mantenimiento de vehículos.

Este curso, el crecimiento de matrícula en general en las FP de la comarca ha sido del 3,6%, con 5.402 personas matriculadas. El Centro Integrado de FP Ferrolterra es el tractor de estas enseñanzas con 1.000 alumnos. Este viernes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitaron precisamente este centro.