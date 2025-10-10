Jóvenes y mayores comparten experiencias e inquietudes en el pleno intergeneracional

Cada grupo de edad expresó las actuaciones que estimaban necesarias para mejorar el día a día de Ferrol Cedida

El palacio municipal de Ferrol acogió esta mañana el pleno intergeneracional, una iniciativa con motivo del Día de las Personas Mayores –que se conmemoró el pasado día 1– con la que se busca “fortalecer as relacións” entre vecinos de diferente rango de edad y “fomentar o respecto e entendemento mutuo”.

La sesión, en la que participaron el teniente de alcalde, Javier Díaz, y la concejala de Política Social, Rosa Martínez, estuvo protagonizada por un grupo de usuarios del centro sociocomunitario de la plaza de España y por alumnos de diez a doce años del CEIP de Esteiro. En cuanto a los cargos plenarios, la posición de regidor sénior la ejerció Josefa Dopico y su homólogo escolar fue Fernando Tizón, mientras que los portavoces de mayor y menor edad fueron José Juan González y Vera García, respectivamente.

De este modo, ambos colectivos pudieron debatir acerca de aquellos temas que consideraban de mayor importancia, abordando los veteranos los servicios y el mantenimiento de la ciudad, además de la necesidad de contar más actividades de ocio para ellos, al tiempo que los alumnos se centraron en el estado de las instalaciones deportivas o la construcción de una nueva Casa da Xuventude.

“Vivimos nun mundo no que a tecnoloxía e as rutinas diarias diluíron as conexións que antes existían entre as diferentes idades, especialmente entre os maiores e os rapaces”, afirmó Díaz Mosquera. A este respecto, el teniente de alcalde destacó “a bagaxe da experiencia” de los participantes sénior, que servirá de “guía para os máis novos”, al tiempo que señalaba que los pequeños aportan “novas ideas para cambiar o mundo”.