El videojuego "Renegade Jammer", de Ferrol al BCN Game Fest

La coordinadora del máster de videojuegos con el alumnado egresado Cedida

El videojuego “Renegade Jammer” ha pasado ya desde que fue creado por alumnado del Campus Industrial de Ferrol como trabajo de fin de máster, por ExpOtaku, en A Coruña, y por el Lérez Up de Pontevedra hasta llegar ahora a la octava edición del BCN Game Fest que se está desarrollando estos días en La Farga de Hospitalet de Llobregat.

Detrás de esta creación está el Team Kaulu, un estudio que está desarrollando este juego en plataformas 3D y que está integrado por Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo, antiguos estudiantes del Campus Industrial de Ferrol.

El evento se desarrollará hasta el domingo 12 y está previsto que lo visiten 15.000 personas y hasta 200 compañías del sector.