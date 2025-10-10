Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSdeG pide que la Xunta dé ayudas “de maneira inmediata” a los mariscadores de la ría

Reclama además un estudio integral de determine los focos contaminantes

Redacción
10/10/2025 21:47
Aitor Bouza, en el Parlamento autonómico
Aitor Bouza, en el Parlamento autonómico
Cedida

El diputado del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE Aitor Bouza pidió ayer a la Xunta que habilite “de maneira inmediata unha liña de axudas directas destinadas ás mariscadoras e mariscadores da ría de Ferrol que se viron afectadas” por la reclasificación de gran parte del banco de As Pías como zona C en la resolución del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– la semana pasada.

Bouza señaló que el objetivo de estas subvenciones debe ser la “compensación pola perda de ingresos derivada da imposibilidade de exercer a súa actividade”, pero, además, le reclamó al gobierno autonómico que tome otras medidas, como la creación de un “plan específico de apoio ao marisqueo que estea consensuado co propio sector e cos concellos”.

Además, el diputado socialista pidió que se incorpore en los presupuestos autonómicos de 2026 que se están elaborando “unha partida específica e suficiente para executar todas as actuacións precisas para identificar, corrixir e eliminar os vertidos que afectan a ría de Ferrol”.

En ese sentido, Aitor Bouza invita a la Xunta a realizar cuanto antes un estudio integral actualizado “que incorpore todos os puntos de vertido á ría de Ferrol, que se identifique a natureza, orixe, o volume estimado e tamén o impacto ambiental”, añade.

Te puede interesar

Alberto y Malena Martínez, de O Parrulo

La firma VengaJobs, elegida iniciativa emprendedora del año en los galardones de AJE Ferrolterra
Redacción
El Valdetires viene de ganar holgadamente al Turia

Un recuperado Valdetires Ferrol aspira a seguir con su ascenso clasificatorio ante el Mercadal
Redacción
La primera función, a cargo de Viravolta, en el Torrente Ballester | Daniel Alexandre

Festea celebra diez años de cultura teatral para familias en Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Foto de familia de integrantes de la asociación | Daniel Alexandre

Una primera Ruta Cabalar pensada “para que pueda participar cualquiera” se estrena en Narón
Eva Mazás Arnoso