El PSdeG pide que la Xunta dé ayudas “de maneira inmediata” a los mariscadores de la ría
Reclama además un estudio integral de determine los focos contaminantes
El diputado del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE Aitor Bouza pidió ayer a la Xunta que habilite “de maneira inmediata unha liña de axudas directas destinadas ás mariscadoras e mariscadores da ría de Ferrol que se viron afectadas” por la reclasificación de gran parte del banco de As Pías como zona C en la resolución del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– la semana pasada.
Bouza señaló que el objetivo de estas subvenciones debe ser la “compensación pola perda de ingresos derivada da imposibilidade de exercer a súa actividade”, pero, además, le reclamó al gobierno autonómico que tome otras medidas, como la creación de un “plan específico de apoio ao marisqueo que estea consensuado co propio sector e cos concellos”.
Además, el diputado socialista pidió que se incorpore en los presupuestos autonómicos de 2026 que se están elaborando “unha partida específica e suficiente para executar todas as actuacións precisas para identificar, corrixir e eliminar os vertidos que afectan a ría de Ferrol”.
En ese sentido, Aitor Bouza invita a la Xunta a realizar cuanto antes un estudio integral actualizado “que incorpore todos os puntos de vertido á ría de Ferrol, que se identifique a natureza, orixe, o volume estimado e tamén o impacto ambiental”, añade.