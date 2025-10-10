El alcalde aborda con la AVV de Prioriño, en O Pieiro, las labores del plan de barrios

Momento de la reunión celebrada esta mañana en el palacio municipal ferrolano Emilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal responsable del área de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron esta mañana un encuentro con la directiva de la Asociación de Vecinos de Prioriño, en el lugar de O Pieiro –parroquia de Doniños–, para abordar las diferentes actuaciones realizadas en el área en el marco del plan de barrios.

Tal y como trasladó Rey Varela, los operarios de los diferentes servicios municipales estuvieron trabajando en la zona desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, realizando labores de mantenimiento y limpieza. Así, los profesionales de Parques e Xardíns procedieron a realizar el desbroce de unos 1.500 metros lineales de maleza en varios caminos y viales del lugar, mientras que la cuadrilla de Urbaser se ocupó de los trabajos de chapeo, la limpieza de colectores de basura y papelera y el adecentamiento de los lavaderos de O Pieiro y O Confurco.

Asimismo, los empleados del servicio de mantenimiento eléctrico realizaron un total de ocho intervenciones para solucionar averías o incidencias con el suministro. “Seguimos escoitando e atendendo as demandas dos veciños, sobre todo os do rural, que solicitan máis actuacións de mellora nas súas parroquias”, afirmó el regidor al término de la reunión.

De acuerdo con el calendario de trabajos del plan de barrio, los operarios municipales estuvieron desde el pasado lunes realizando labores de mantenimiento en el entorno de A Graña, siendo la siguiente parada A Cabana, a partir del próximo día 13. La iniciativa continuará durante el presente mes de octubre en los barrios del Ensanche A y Santa Icía –desde los días 20 y 27, respectivamente–.