Rey Varela recibe a la delegación de empresarios mexicanos

El encuentro tuvo lugar ayer por la mañana en el Consistorio I Concello

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió ayer en el Concello a la delegación de empresarios mexicanos que estos días visita Galicia para sondear las posibilidades de inversión en la zona.

El regidor se entrevistó con el CEO de ACG Internacional, Alejandro Centurión, así como con el responsable de la Antena comercial del Instituto Galego de Promoción Económica –Igape– en Ciudad de México, Fernando Rivadeneyra; y el director de expansión del Centurión Family Fund, Miguel A. Centurión, que estuvieron acompañados por el cicerone de la expedición mexicana, el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro.

Rey Varela explicó que los visitantes le trasladaron su interés por algunos proyectos en la ciudad. Como se recordará, el pasado miércoles, el presidente de Cofer señaló que su atención se centra, principalmente, en los sectores industrial e inmobiliario, aunque no han trascendido más detalles. Sin embargo, sí se conoce el resto de la agenda –que hoy viernes se desarrollará en Santiago e incluye una reunión con altos cargos del Igape–, que consistió en una visita al astillero de Navantia en Ferrol, un par de encuentros en el polígono industrial de Río do Pozo, para conocer las instalaciones de Cándido Hermida y también la de Talleres Mecánicos de Galicia, así como un almuerzo de trabajo con Juan Rilo, representante de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de la Construcción de A Coruña –Apecco– y gerente del grupo Prosema.

Esta misión comercial de los empresarios mexicanos forma parte del convenio a tres bandas entre Cofer, Concello e Igape para desarrollar acciones de promoción que permitan captar oportunidades de negocio para la comarca. Este acuerdo, que se firmó este mismo año, está dotado con 250.000 euros, de los que la mayor parte –200.000– los pone el organismo que depende de la Consellería de Economía y el resto, el Concello de Ferrol.