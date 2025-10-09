Más de un centenar de alumnos de la “Antonio de Escaño” se forman en reciclaje con Sogama

Un instante de la formación CEDIDA

En las últimas jornadas, los técnicos de Sogama recibían como aprendices a más de un centenar de alumnos y alumnas de la Escola de Especialidades de la Estación Naval de A Graña con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos en las instalaciones ferrolanas, con el fin de hacerla más sostenible.

En esta sesión se trataron cuestiones como la reducción de basura a través del consumo responsable, pero también la reutilización y el reciclaje de diversos materiales, incidiendo en la correcta clasificación.

Desde la planta de reciclaje se hizo entrega, además, de tres composteros con capacidad de 400 litros cada uno, para que la Antonio de Escaño pueda fabricar su propio abono utilizando como base los propios restos orgánicos que se generan en el comedor.

Por último, se explicaron los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de estos contenedores.