Ferrol

Más de un centenar de alumnos de la “Antonio de Escaño” se forman en reciclaje con Sogama

La firma hizo entrega de tres composteros de 400 litros de capacidad para hacer las instalaciones ferrolanas más sostenibles

Redacción
09/10/2025 15:55
Un instante de la formación
CEDIDA

En las últimas jornadas, los técnicos de Sogama recibían como aprendices a más de un centenar de alumnos y alumnas de la Escola de Especialidades de la Estación Naval de A Graña con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos en las instalaciones ferrolanas, con el fin de hacerla más sostenible.

En esta sesión se trataron cuestiones como la reducción de basura a través del consumo responsable, pero también la reutilización y el reciclaje de diversos materiales, incidiendo en la correcta clasificación.

Desde la planta de reciclaje se hizo entrega, además, de tres composteros con capacidad de 400 litros cada uno, para que la Antonio de Escaño pueda fabricar su propio abono utilizando como base los propios restos orgánicos que se generan en el comedor.

Por último, se explicaron los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de estos contenedores.

