Los ritmos del Tercio Norte abren los actos de la Fiesta Nacional

La banda del Tercio Norte ofrece un concierto en el Jofre por el Día de la Fiesta Nacional Daniel Alexandre

La Armada organiza diversos actos estos días con motivo de la festividad de la Hispanidad, que se conmemora el próximo domingo 12 de octubre.

Por tal motivo, el teatro Jofre acogió este miércoles un multitudinario concierto, abierto a la ciudadanía, de la unidad de música del Tercio Norte, que deleitó a los presentes con un recital con los temas más destacados de su repertorio. A este inicio de las acciones festivas se sumaron autoridades civiles y militares de Ferrol y Galicia.

Asimismo, también en la misma jornada se abrieron las instalaciones de la Esengra, para visitas previamente concertadas de centros educativos de la zona, que pudieron disfrutar del simulador de navegación y aula “Galatea” y que también conocieron el trabajo que se realiza en los talleres de panadería y repostería de esta escuela de especialidades de la Armada.

Arriado solemne, esta tarde

Dentro del programa de actos, para esta jornada está previsto el desarrollo de una nueva ceremonia de arriado solemne de bandera en el Palacio de Capitanía (20 h.). La sección de honores al mando de un oficial, junto con la unidad de música del Tercio Norte, partirán a las 19.35 horas de las proximidades de la iglesia de San Francisco. Esta cita se celebra de forma habitual cada final de mes para estrechar lazos entre la ciudad y la Armada.

Los actos que se celebran con motivo del día de la Fiesta Nacional tendrán continuidad con una serie de bautismos de mar dirigidos a centros educativos, que se celebrarán este viernes.

Asimismo, se volverán a desarrollar visitas por parte de los colegios que lo hayan concertado a las instalaciones formativas de A Graña. No faltarán tampoco las competiciones náuticas entre alumnos de la Esengra y la Escaño, que se enfrentarán al club de remo de A Cabana, en la habitual regata de traineras que se organiza con motivo de la festividad.

En este día también habrá visitas de colegios y entidades sociales a las instalaciones del Tercio Norte.

El sábado se abrirán de nuevo las puertas del Arsenal (10.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 h.), así como a uno de sus buques (con visitas guiadas en el mismo horario de apertura) y la Esengra (10 a 13 h.).

Además, se podrá disfrutar de una exposición de la Ubufer (Unidad de Buceo).

El domingo el Arsenal abrirá en el mismo horario y se suma también el Tercio Norte (10 a 14 h.), las escuelas de especialidades y el Museo Naval (10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas), en este caso las instalaciones ofrecen la posibilidad de tomar parte en alguna visita guiada, previa solicitud.