Los residentes de la zona deben esperar 54,6 días para poder operarse

La demora media para una cirugía en el Área Sanitaria de Ferrol se sitúa en 56,4 días, según los últimos datos publicados por el Sergas, referidos a junio de este año.

En el caso de las consultas externas, la espera es de 52 jornadas. En ambos casos, las cifras son inferiores o semejantes a las del mismo período del pasado año 2024, y se sitúan las dos “por debaixo da media galega”, indican desde el Área Sanitaria, destacando “o traballo dos e das profesionais neste ámbito”.

En el caso de las cifras relativas a pruebas, “en todos os ámbitos teñen mellorado as demoras medias considerablemente”. Así lo afirman en relación con los resultados sobre esperas de junio del presente año 2025, que acaba de publicar el espacio electrónico del Servizo Galego de Saúde.

Por otra parte, del total de las 3.698 personas que están esperando una intervención quirúrgica en la actualidad, el 80% (2.956) aguarda menos de tres meses, informan. Lo mismo sucede en el caso de las consultas externas, de las 11.866 personas que están esperando por una, el 80% (9.471) debe esperar menos de tres meses.

Desde la Xerencia remarcan de los datos que en el ámbito quirúrgico, “continúa a destacar a intensificación do traballo das e dos profesionais para segmentar ós pacientes en función da prioridade, e que reciban primeiro asistencia aqueles que máis o precisan, e segundo protocolos e recomendacións das sociedades científicas e criterios sistematizados, clínicos, funcionais, e sociais, como entre outros, a gravidade da enfermidade pola que se ve afectado”.

Es por ello que, como indican, las cifras de demora de los pacientes prioritarios en Ferrol “ten sido baixa dende que se iniciou a procura activa destes pacientes con maior prioridade"

Además, se informa que “os resultados marcados téñense superado unha vez máis en Ferrol: 11 días para os pacientes con prioridade 1; e 54,5 para a de prioridade 2”.

Asimismo, durante el primer semestre del año, se beneficiaron del decreto de garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias públicas 140 pacientes.

Por otra parte, se realizaron alrededor de un millón y medio de actos asistenciales básicos durante el primer semestre de 2025. En el ámbito de los centros de salud han sido un total de 1.030.225 atenciones (Medicina, Pediatría, Enfermería, etc.); y se ocuparon de 61.230 urgencias en los PAC, el ámbito urgente más próximo a la población.

Por su parte, en el CHUF los profesionales realizaron 182.994 consultas externas, atendieron 34.260 urgencias, hicieron un total de 5.645 cirugías y prestaron atención a los 7.893 ingresos que se produjeron en el año, que supusieron un total de 52.470 estancias hospitalarias, en este primer semestre del año. Algunos de los servicios del ámbito sanitario como Radiología hicieron un total de 83.164 pruebas y se han alcanzado las 22.445 atenciones en los hospitales de día.