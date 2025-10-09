Las visitas guiadas a los templos de la ciudad naval cierran la Semana de la Arquitectura

Momento de la visita a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Recimil Daniel Alexandre

La ciudad naval cerró esta tarde el programa de actividades por la Semana de la Arquitectura, organizada por el COAG con el apoyo del Concello de Ferrol, con una serie de visitas guiadas a tres templos ferrolanos. Así, desde el colegio profesional se organizaron tres citas, todas ellas gratuitas y sin necesidad de inscripción, que fueron conducidas por reconocidos arquitectos del municipio.

Con una diferencia de una hora entre cada parada, la propuesta arrancó a las cinco de la tarde con un encuentro en el santuario de San Pedro Apóstol de la mano del profesional Felipe Picos Brage. Tras conocer las características arquitectónicas de esta pequeña parroquia del barrio del Ensanche, la comitiva se desplazó hasta la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Recimil. Allí, los presentes, acompañados del colegiado Ramón Montero, pudieron descubrir los entresijos de este templo de tres naves y planta basilical construido en el siglo XX.

La propuesta concluyó a las seis de la tarde con la última visita programada, en este caso a la concatedral de San Julián, siendo el arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez el encargado de ejercer de guía. Esta serie de actividades se engloban en las celebraciones del Día Mundial de esta disciplina.