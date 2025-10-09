La fragata “Almirante Juan de Borbón” inicia la vuelta a casa

Un momento de la ceremonia de clausura del ejercicio Unitas

Las unidades desplegadas en el Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo 25-3”, entre las que se encuentra la fragata “Almirante Juan de Borbón”, han iniciado la vuelta a casa después de tomar parte en el ejercicio internacional “Unitas”, en que participaron una veintena de países liderados por la Marina estadounidense.

El operativo dejó en las últimas horas la base naval de Norfolk en el estado de Virginia.

urante todo el tiempo que ha durado este despliegue, las unidades españolas pudieron demostrar una vez más su capacidad de interoperabilidad con otros países aliados. La ceremonia de clausura del ejercicio se desarrolló a bordo del portaaviones estadounidense “Harry S. Truman”.

El almirante de la Flota (Alflot), José Enrique Delgado Roig, fue el encargado de representar a la unidad naval española en el referido acto de clausura poniendo así el punto final a la participación de los 25 países invitados en esta "actividad extraordinaria de adiestramiento", como se destaca desde el Estado Mayor de la Defensa.

Por otra parte, también a bordo del buque de asalto "Galicia" se celebró una recepción oficial, a la que asistieron representantes de los diferentes países participantes en el Unitas 25, de los organismos OTAN con base en Norfolk y de la comunidad española residente en la zona.

Las fragatas durante un adiestramiento en alta mar durante la travesía hacia el continente americano

El evento permitió al Grupo de Combate Expedicionario estrechar los lazos de amistad con socios y aliados, "y devolver a los españoles parte del cariño y apoyo recibido estos días".

Por último, en el Hospital Naval de Portsmouth, los marinos españoles rindieron homenaje a los tres marineros de la Escuadra de Cuba, que yacen sepultados allí desde 1998.

Dédalo 25-3

El Grupo de Combate Expedicionario "Dédalo 25-3", compuesto por las fragatas "Almirante Juan de Borbón" (F-102) y "Canarias" (F-86) y el buque de asalto anfibio LPD "Galicia" (L-51) ha puesto a rumbo a España, donde tiene previsto arribar la última semana de este mes de octubre.

En cuanto al LPD "Galicia2, contó durante esta misión con un batallón reforzado de desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F. Por su parte, la fragata "Canarias" (F-86) dispuso también en este operativo de un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

Los marinos que embarcaron en Ferrol el pasado