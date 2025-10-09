La Diputación aborda con la AVV de San Xurxo la futura mejora de la carretera DP-3607

El presidente de la Diputación, Valentín González, con vecinos del área poco antes de la reunión Emilio Cortizas

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, mantuvo esta mañana un encuentro de trabajo con la directiva de la Asociación de Vecinos de San Xurxo para abordar la segunda fase de las obras de mejora de la carretera DP-3607. El proyecto, que fue aprobado en el pleno provincial el pasado mes de julio, dará continuidad a las actuaciones realizadas en esta vía en 2020 entre los puntos kilométricos 0+000 y 4+300, extendiendo la reforma hasta el 5+000, pasado el núcleo urbano de Vila Ereixa.

“Estamos ante unha actuación moi necesaria, que reforzará a seguridade viaria tanto para o tráfico rodado como para os peóns nun tramo moi utilizado para desprazamento a pé da veciñanza e que presenta importantes limitacións de seguridade actualmente”, explicó González Formoso, recordando además que esta intervención es una de las demandas históricas de los residentes de la zona. La actuación, apuntó, supondrá una inversión total de 681.591 euros, a los que se sumarán 55.591 para las expropiaciones necesarias –y cuyo proceso se iniciará de forma inminente–.

En cuanto al proyecto en sí –cuyas obras comenzarán previsiblemente a mediados de 2026–, el presidente relató que consistirá principalmente en la ampliación de la plataforma rodada hasta los nueve metros, tres por cada carril y 0,5 por arcén, más una senda peatonal en uno de los márgenes de dos metros de ancho. De este modo, se renovará el firme por completo y se “ajustará” el trazado para mejorar la visibilidad en ambos sentidos, además de instalar nueva señalización horizontal y vertical. La pavimentación tanto de las aceras como de los accesos a caminos secundarios y viviendas, por otra parte, se realizará en hormigón.

Al finalizar el encuentro, el representante provincial quiso también poner en valor “o labor que fan as asociacións de veciños para canalizar este tipo de demandas, facéndose se cadra máis útiles cando dende a administración cumprimos os compromisos que adquirimos con elas”. Por su parte, el vicepresidente de la AVV, Manuel Varela, agradeció a González Formoso su compromiso con el área y su “máximo interese” por la iniciativa, afirmando que “todas as obras importantes que se fixeron recentemente en San Xurxo foron executadas pola Deputación”.