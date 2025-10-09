Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría

Marisco decomisado y útiles incautados en el operativo de la madrugada de este jueves Consellería do Mar

El operativo desarrollado en la madrugada de este jueves en la ría de Ferrol por el Servizo de Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar, se saldó con el decomiso de más de 30 kilos de almeja babosa y el lenvamiento de cinco actas de infracción.

Efectivos de los Servizos Centrais y de la unidad operativa de Ferrol, con el apoyo de la embarcación auxiliar "Sebastián de Ocampo" y la colaboración de la Policía Autonómica, también se incautaron de los útiles empleados por los furtivos para extraer ilegalmente esta cantidad de moluscos bivalvos.

El operativo forma parte de los controles ordinarios que realiza Gardacostas para "velar polo cumprimento da normativa que regula a actividade extractiva, así como para garantir a trazabilidade do marisco que chega ao mercados", explica la Consellería do Mar, que recuerda que la actividad furtiva "xera graves prexuízos aos profesionais, dado que poñen en risco a explotación sustentable dos recursos marisqueiros así como o cumprimento da regulación en materia hixiénico-sanitaria para que os alimentos sexan comercializados en óptimas condicións". En ese sentido, avanza el departamento que dirige Marta Villaverde que Gardacostas "vai a continuar traballando con diferentes operativos na ría de Ferrol co obxectivo de detectar, sancionar e disuadir o desenvolvemento a actividade marisqueira irregular".