Ferrol supera el crecimiento medio de las exportaciones del sistema portuario

Un buque, ayer, en el antiguo muelle carbonero Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao superó en tres puntos el proceso de equilibrio de la mercancía embarcada y descargada que se registró en el conjunto de las dársenas de interés general a lo largo de las dos últimas décadas. Si las exportaciones en los muelles de los 28 organismos dependientes de Puertos del Estado pasaron de representar el 17,3% del tráfico total de mercancías vía marítima en 2005 a un 31,3% el ejercicio pasado, en las radas de Ferrol y San Cibrao ese incremento subió desde el 9,6% de hace dos décadas –872.500 toneladas embarcadas por 8,1 millones descargadas– al 26,9 del cierre de 2024. Son en concreto 17 puntos más.

El organismo que preside Francisco Barea se inscribe, por lo tanto, en una dinámica generalizada, aunque desde una posición de privilegio que va a seguir manteniendo una vez cristalicen los proyectos que están en fase de estudio o administrativa. La desaparición del carbón ha jugado un papel decisivo en la evolución última del Puerto, que ha perdido alrededor de cinco millones de toneladas anuales con las importaciones procedentes de Indonesia para la central térmica de As Pontes.

Esa disminución drástica de los graneles sólidos –en 2024 ya no se descargó ni una sola tonelada de mineral en la terminal del puerto exterior– ha estado acompañada del refuerzo de otros tráficos, principalmente de mercancía general y contenedores, que han posibilitado que el organismo avanzase, más rápidamente que el conjunto de las 28 autoridades portuarias de interés general, en la senda de un mayor equilibrio entre lo que se descarga procedente de otros países y lo que se embarca con destino a puertos extranjeros.

Actualmente, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se encuentra en pleno proceso de cambio. Su histórica dependencia de minerales como el carbón para Endesa o la bauxita para Alcoa le permitió alcanzar en varios ejercicios de la década pasada volúmenes de mercancía que llegaron a rondar los 14 millones de toneladas, pero la situación es ahora diferente, aunque las expectativas se centran igualmente en el sector energético, aunque de naturaleza renovable.

Masol Iberia Biofuel finalizará las obras de adaptación el año que viene Masol Iberia Biofuel prevé finalizar las obras de adaptación de sus instalaciones en el puerto exterior de Ferrol en el mes de abril del año que viene. Esta intervención requiere una modificación sustancial de la concesión otorgada por el organismo portuario, actualmente hasta 2037, de cara a su ampliación, pues las inversiones durante el periodo de explotación llevan aparejada una prolongación de su vigencia. El plazo de información pública del Puerto comienza hoy y se extenderá durante los próximos 20 días hábiles. Los objetivos de la reforma de la planta, que tiene una capacidad de producción de 300.000 toneladas anuales –cifra que hasta ahora no se ha alcanzado–, son optimizar los procesos, mejorar la calidad del producto y adaptarse a la normativa de los aceites de cocina y grasas animales, es decir, biodiésel de segunda generación.

Ese sería el caso, si se acaba materializando, de la planta que la empresa Desarrollos Marítimos de Ferrol prevé construir en el puerto exterior de Caneliñas para fabricar graneles líquidos renovables. La firma presentó a finales de julio una solicitud de concesión, por lo que el Puerto activó el trámite de competencia de proyectos, como marca la regulación, para que otras empresas puedan, si así lo desean, presentar otros proyectos con el mismo objeto. Hasta ahora es la única información al respecto, más allá de que la superficie que prevé ocupar alcanza los 202.000 metros cuadrados. Para hacerse una idea sobre lo que significa este número, la superficie de almacenamiento de Masol Iberia Biofuel está en torno a los 42.000 metros cuadrados, es decir, casi cinco veces más.

Otra de las actividades con un gran potencial de crecimiento es la terminal de contenedores, que ya ha comenzado a despegar definitivamente, como prueban los datos de los últimos meses y, sobre todo, de lo que va de año 2025. Su evolución ha situado a la Autoridad Portuaria de Ferrol en el primer puesto de incremento interanual. Los datos disponibles más recientes –agosto– indican que el organismo local sube un 111%, es decir, más del doble en movimiento de contenedores: de los 9.500 de los dos primeros cuatrimestres de 2024 a los más de 20.000 del mismo periodo del presente ejercicio. No hay ningún puerto de interés general que presente mejores cifras, y tampoco en el segmento de mercancía general, donde marca una subida del 49%, la que resulta de las 453.000 toneladas de partida –agosto de 2024– a las 674.000 actuales.