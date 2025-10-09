El Concello aborda con los representantes vecinales las ayudas para la dinamización

El encuentro sirvió para dar cuenta de la convocatoria de 2025 de esta línea municipal Emilio Cortizas

Un total de 25 asociaciones vecinales se beneficiarán este año de las ayudas para la dinamización de barrios y parroquias, que en su convocatoria de 2025 movilizan un total de 145.200 euros. El palacio consistorial acogió esta mañana la comisión de valorización de estas subvenciones, presidida por el teniente de alcalde y concejal de Participación, Javier Díaz, donde se dio cuenta de la resolución del proceso de adjudicación de estas cuantías.

En este sentido, Díaz Mosquera trasladó a los representantes vecinales que de las 25 peticiones remitidas, doce recibirán la totalidad del importe solicitado, y que en todos los casos, como novedad en esta edición, se abonará por adelantado el 60% de los fondos concedidos –con el objetivo de facilitar la organización y celebración de actividades y eventos–.

De igual modo, el edil ferrolano recordó que, desde 2023, se han ido ampliando las cuantías para esta línea de ayudas, pasando de 100.000 euros a 115.000 en 2024 y a 145.200 en el presente ejercicio. Asimismo, el teniente de alcalde apuntó que dentro de esta orden se contemplan dos tipos de subvenciones diferenciadas: aquellas para la realización de actividades de dinamización, dotadas de 100.000 euros, y las destinadas a sufragar los gastos corrientes de las asociaciones, con 45.200 euros.

Otra de las novedades de esta edición, subrayó, es que también se incrementa la cuantía máxima que se puede solicitar para la realización de actividades, pasando de 8.000 a 12.000 euros.