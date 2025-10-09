Mi cuenta

Ferrol

El colectivo de agricultores del mercado de Recimil denuncia las trabas para ejercer su labor

Los afectados solicitan al Concello que elabore unas "reglas claras" y que establezca un encargado para este espacio

Redacción
09/10/2025 21:41
Imagen de archivo del mercado de agricultores de Recimil
Imagen de archivo del mercado de agricultores de Recimil
Daniel Alexandre

El colectivo de agricultores que operan en el mercado de Recimil denunció esta semana las dificultades que tiene para ejercer su labor a causa de las nuevas normativas municipales. Por medio de un comunicado, los afectados explican que el Concello ha dejado de cobrar las tasas de ocupación del espacio, lo que supone para estos profesionales dejarlos “sin un marco legal”.

En este sentido, apuntan que, pese a que podría parecer “un gesto de apoyo” hacia su actividad, en la práctica se traduce en que carecen de recibos o documentación de cualquier tipo, impidiéndoles poder ejercer sus derechos en caso de incidencia. A esto se suma la prohibición de aparcar sus vehículos junto a los puestos, algo que antaño sí podían hacer –y que servía, entre otras cosas, para poder proteger el género–, lo que dificulta más si cabe su actividad comercial.

Primero eliminan las normas, después retiran el apoyo logístico y, finalmente, justifican el cierre diciendo que no hay actividad”, afirman los afectados, señalando que esto mismo aconteció en el mercado municipal de A Magdalena. De igual modo, el colectivo lamenta que se les “invisibilice” pese a llevar años “invirtiendo en maquinaria, invernaderos, herramientas y esfuerzo para alimentar a nuestra propia comunidad”. Así, reclaman normas “claras y estables” para el espacio, además de un responsable para el mismo.

