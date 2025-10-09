El Arsenal recibe la visita de estudiantes y profesores del LIII Curso de Defensa Nacional

Foto de familia de los participantes CEDIDA

El Arsenal de Ferrol acogió el pasado miércoles a un total de 40 alumnos y 5 miembros del Ceseden del LIII Curso de Defensa Nacional, que fueron recibidos por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, el vicealmirante Vicente Rubido Bolívar.

Tras el acto de bienvenida, Rubido impartió una conferencia divulgativa sobre las instalaciones navales y las Unidades de la Armada en Ferrol, dando, a continuación, paso a un recorrido por las instalaciones, incluyendo la Batería de La Cortina o el Dique de la Campana entre otros puntos, que finalizó en el astillero de Navantia.

Este curso incluye a figuras políticas, pero también a otros profesionales que busquen obtener una visión general de la Defensa Nacional, “que les permita servir de apoyo a la difusión de la cultura de la seguridad”, explican desde el Ministerio que encabeza Margarita Robles.