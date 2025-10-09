Cristina Almeida intervendrá en la presentación del sindicato Venia

Almeida, con Rafael Pillado, el 20 de septiembre de 2022 Emilio Cortizas

La letrada y exdiputada Cristina Almeida intervendrá este sábado en el acto de presentación para toda España del sindicato de abogados Venia que se celebrará en la sede local de Afundación a las 18.00 horas.

La relación de Almeida con Ferrol se remonta a los años 70, cuando tras los sucesos del 10 de marzo de 1972, el día en el que los disparos de la Policía acabaron con la vida de Amador Rey y Daniel Niebla, asumió la defensa de José María Rioboo y Manuel Amor, dos de los encausados en el Juicio de los 23. Desde entonces, el vínculo con ambos y con sus familias fue inquebrantable, como el que forjó con otro de los grandes nombres del sindicalismo gallego de la época, Rafael Pillado.

Precisamente para apoyar a Pillado en su juicio contra Navantia por la asbestosis que padecía, fue la última vez que Almeida estuvo en Ferrol, en septiembre de 2022.

Almeida intervendrá entre las 18.30 y las 19.30 en una mesa redonda en la que también participarán Ana Rosa Pena, abogada ferrolana y una de las caras visibles del movimiento por las mejoras en el turno de oficio y la pasarela al RETA, y María Perille, secretaria de Acción Sindical de Venia. Pero el acto empezará antes, a las 18.00, con la presentación del sindicato, conducida por su delegada en Ferrol, Marisa Pérez. Los ponentes serán Belén García, secretaria general; Carlos Navarro, representante de Mutualidad en el sindicato; Flora Alcaraz, delegada en Cádiz, y Ana Rosa Pena.

Tras la mesa redonda en la que estará Almeida habrá una actuación musical con un cóctel en la misma sede de Afundación y, quienes lo deseen, una cena en La Première de Real, 90, para la que es necesario reservar en el correo electrónico info@sindicatodeabogados.org.

La actividad continúa el domingo con una visita guiada por el Ferrol de la Ilustración –11.00 horas– y una comida de despedida en A Pousada da Galiza Imaxinaria, que también requiere reserva previa.