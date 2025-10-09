Casi medio año después, la "Méndez Núñez" regresa a su base en Ferrol este lunes

Un momento de la despedida a la fragata el pasado 24 de abril Jorge Meis

La fragata (F104) “Méndez Núñez” navega ya por aguas del Mediterráneo y lo hace en apoyo asociado a las operaciones “Sea Guardian” y “Noble Shield” de la OTAN, con las que contribuye a las labores de vigilancia marítima y seguridad cooperativa, antes de su regreso a territorio nacional, algo que ocurrirá el próximo lunes, tras su histórica participación en el despliegue “Highmast”, tal y como se informa desde el Estado Mayor de la Defensa.

Anteriormente, la unidad transitó por zonas complicadas como el mar Rojo y el canal de Suez, donde ha coincidido con la fragata “Victoria”, que atracó ayer mismo en Yibuti, donde hará el relevo con la “Navarra” como buque insignia de la operación Atalanta, acto que se escenificará el próximo 12 de octubre.

Así pues, la “Méndez Núñez” encara los últimos días de su despliegue naval, que la “ha llevado a cruzar medio mundo y representar a España en algunos de los escenarios marítimos más relevantes del panorama internacional”, apuntan desde Defensa. Operativos y diplomacia Durante los últimos meses, esta unidad con base en el Arsenal de Ferrol ha participado en la operación multinacional Highmast, integrada en el Grupo de Combate del portaaviones británico “HMS Prince of Wales” con el que ha navegado y operado desde el Mediterráneo hasta el océano Pacífico, llegando hasta Japón. Algo que ha sido un auténtico hito, ya que hacía 131 años que ningún buque de guerra español había arribado a la costa nipona.

En su tránsito de regreso, la “Méndez Núñez” ha surcado las aguas del mar Arábigo y el golfo de Adén, donde ha colaborado con la operación Eunvafor Atalanta, liderada por el contralmirante español Javier Vázquez Sanz a bordo de la fragata “Navarra”, en apoyo a las labores de vigilancia contra la piratería y la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. También llevó a cabo ejercicios con el destructor italiano “ITS Duilio”, en refuerzo de la cooperación con las fuerzas europeas desplegadas en la región.

Asimismo, la fragata realizó una parada logística en la base naval de Yibuti. Allí, además de las labores de reabastecimiento y apoyo logístico, la dotación tuvo la oportunidad de conocer las misiones y cometidos del destacamento Orión, que está desplegado en el país, en el marco de la operación Atalanta. De este modo, se realizaron visitas cruzadas entre el buque y el destacamento español, lo que sirvió, no sólo para consolidar la coordinación entre los medios navales y aéreos destacados en la región, sino también para intercambiar impresiones y experiencias entre los militares desplegados lejos de nuestras fronteras al servicio de la paz y la seguridad internacional.

A finales de abril partía de Ferrol con el objetivo principal de realizar operaciones complejas durante la navegación por el Indopacífico, dentro del despliegue “Highmast”, que dejó a principios de agosto, cuando inició su regreso a España, momento que aprovechó para reforzar las relaciones con países socios y aliado, al tiempo que ha consolidado la presencia internacional de la Armada en un entorno geoestratégico clave.