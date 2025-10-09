60 años de Cáritas Emilio Cortizas

Sesenta años de servicio a los demás son motivo de peso para una celebración. Cáritas lo hizo este miércoles con un acto institucional en las instalaciones de Exponav y una eucaristía por la tarde en San Xiao.

No obstante, las propuestas de este aniversario daban comienzo ya la pasada semana con la inauguración de la muestra de fotografías “60 anos 60 fotos”, en la que se hace un repaso por las seis décadas de servicio en la Diócesis de Mondoñedo Ferrol. La muestra puede verse estos días en el centro comercial Odeón.

Volviendo al acto, que se desarrolló en la sala Carlos III, se contó con la participación de numerosas entidades sociales y empresas con las que colabora Cáritas habitualmente así como autoridades y representantes de la Xunta y los Ayuntamientos de Ferrol y Narón, con presencia de la responsable de Política Social, Rosa Martínez y la alcaldesa Marián Ferreiro, respectivamente.

El evento contó, entre otros, con intervenciones de voluntarios, agentes y colaboradores así como de la secretaria nacional de Cáritas España, Natalia Peiró y el director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado.

Derechos garantizados

La directora de Cáritas, María Victoria González (“Toyi”) tiene muy claro que estar cerca siempre de los que más lo necesitan no ha sido fácil y “constituye un reto permanente, difícil, pero es donde queremos estar”. Asegura que no es fácil resumir seis décadas de historia pero ella se queda sobre todo con la “entrega de quienes han hecho posible que Cáritas sea una realidad”. Asimismo, rememora como “cuando leía las notas que había al principio de Cáritas, cuando en 1965 se intentaba formalizar como organización, la preocupación que imperaba era la correlación entre la ayuda inmediata con la incidencia social, con la Carta de los Derechos Humanos y con el hecho de pedir que no era suficiente esa ayuda inmediata, sino que era necesario que los derechos estuvieran garantizados en la legislación para que todo el mundo pueda tener una vida digna... lo importante y necesario es ir a las causas de la pobreza”.

Toyi también explicó que en la actualidad Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol la forman una docena de trabajadores, el equipo directivo integrado por cuatro personas, y el voluntariado, unas 400 personas entre todas las Cáritas parroquiales. También ofrecen soporte a la entidad social una red de socios y donantes, “que son nuestros colaboradores virtuales, miembros de nuestra familia”, precisó la directora de la entidad.