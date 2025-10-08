Vuelve Festea con teatro de objetos gratuito hasta el fin de noviembre

Una de las actuaciones del Festea 2024, en este caso a cargo de la compañía italiana Zaches Teatro Jorge Meis

La décima edición del ciclo infantil de teatro de objetos y títeres Festea empezará este mismo viernes 10, a las 18.30 horas, en la capilla del Torrente Ballester. Como en todas las actuaciones, que se prolongarán hasta el 30 de noviembre, la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

“A regadora do asubiote” es la obra de marionetas que estrenará la programación de este año y que estará a cargo de los actores Pilar Álvarez Blanco, Julio Balado y Anxo García, que además es el director. Para llevar la propuesta a escena, utilizarán las creaciones de Viravolta Títeres, la compañía que fundaron estos tres artistas en Lalín, en 1982.

Desde entonces, Viravolta desempeñó un importante papel en la recuperación de esta especialidad teatral en Galicia. Así, los integrantes participaron en festivales como la MIT de Ribadavia, FIT de Redondela, Parque de las Marionetas de Zaragoza, Fira de Titelles de Lleida... así como animaron conciertos en eventos como el Corpus de Lugo, el festival de música de cámara en Compostela Cameralia o el Clarinet Fest.

La programación ofrece un total de 12 obras, repartidas por el propio Torrente Ballester, el centro cívico de Caranza y el teatro Jofre.