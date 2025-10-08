Operarios de Citanias retiran los antiguos juegos del parque infantil de O Inferniño

Los elementos de juego y el firme de caucho ya han sido retirados J.G.

Las obras de reforma del área de juegos infantiles de la plaza de O Inferniño, a la que se dotará de una cubierta –además de nuevos elementos para los pequeños–, avanzan a buen ritmo.

Así, la antigua estructura multijuego, compuesta por un tobogán, una torre y varias pasarelas y puntos de escalada, ya ha sido retirada y almacenada en un extremo de la zona de obras –se desconoce si los columpios y balancines también se conservarán–, mientras que el firme de caucho ha sido eliminado de cara a poder intervenir en el pavimento. A este respecto, hoy mismo los operarios de Citanias –empresa adjudicataria de las labores– concluyeron el despeje de la plataforma y se preparaban para la colocación de la ferralla –del tipo mallazo– que dará mayor estabilidad al hormigón sobre el que se asentará la base de adoquines –que a su vez se cubrirá con una nueva capa de caucho de seguridad–.

Como se recordará, la adjudicación del proyecto se produjo el pasado 23 de julio, pero el contrato no se formalizó hasta el 12 de septiembre, iniciándose los trabajos de forma oficial la pasada semana. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de tres meses y el avance de los trabajos –que dependerá de las condiciones meteorológicas–, se estima que podrá cumplirse la previsión del gobierno local de inaugurar las instalaciones antes de los festejos navideños.

En cuanto a la reforma integral de la plaza y la eliminación de los baños, que se desarrollarán como dos actuaciones independientes, por el momento el Concello no ha anunciado la fecha de inicio de la licitación de ninguna de ellas.