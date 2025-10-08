Los profesionales y estudiantes de podología se arman de orgullo en el Campus de Ferrol

Raquel Veiga resaltó la importancia de la farmacología “responsable” Emilio Cortizas

El Día Internacional de la Podología se celebró este mismo miércoles en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, donde cuatro profesionales del sector ofrecieron disertaciones sobre distintos aspectos concretos, todos con el hilo conductor de la farmacología este año.

La conmemoración se estrenó con la intervención de Martín Veiga, secretario del Colexio de Podoloxía de Galicia, que organiza el evento con la Facultade de Enfermaría e Podoloxía de la UDC, quien destacó “la buena sinergia de trabajo” entre ambos centros, útil “para afrontar los nuevos retos de la profesión”.

Después tuvo lugar el acto de inauguración, en el que, ademas de este cargo, participaron Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social; Javier Díaz, teniente alcalde; María Fernanda López, gerente del Área Sanitaria, y el decano de la facultad, Pedro Gil.

Por su parte, Ares recordó al alumnado de Podoloxía la importancia del grado que está cursando, al mismo tiempo que animó a la ciudadanía a prestar atención a sus pies, además de destacar el papel que desempeña la clínica del centro.

En la cita, que se enmarca en el XI Outono Saudable, participaron los podólogos Francisco Alonso Tajes, Sara Touceda Rey y Raquel Veiga Seijo, por este orden.