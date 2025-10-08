Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música

Los DJ sets de Sunny y David Selectah abren paso a la primera cita internacional en la sala Urania

El sábado se celebra el K-Iberian Tour en Ferrol, con dos bandas de Corea del Sur y otra de Madrid

Redacción
08/10/2025 19:54
Un rincón de la remodelada sala Urania
Un rincón de la remodelada sala Urania
Cedida

La sala Urania, que se inauguró este verano en el antiguo local de la Ruido, continúa su andadura a paso firme, tal como lo demuestra la programación que está por venir. Tras el concierto de El Corta, la música sigue la noche del jueves 9 con dos DJ sets, de 23.00 a 5.30 horas, y continuará el sábado con el K-Iberian Tour, una propuesta en la que participarán dos grupos de Corea del Sur y otro madrileño.

El establecimiento ferrolano localizado en la calle Real 223 abre sus puertas hoy para acoger, en primer lugar, la sesión de drumm and bass (DnB) y trance a cargo de Sunny.

A continuación, David Selectah, al frente del proyecto Rebels Sound System, propondrá esta vez una selección de techno house, techno y DnB. Con este primer encuentro en la semana, desde la sala van calentando motores, con un día de descanso por medio, para lo que se viene el sábado.

El K-Iberian Tour abrirá sus puertas a las 21.00 horas, comenzando a las 21.30 lo que prácticamente se puede considerar un festival internacional con las tres bandas en cartel.

Los proyectos que actuarán son los surcoreanos Sahon (thrash metal), Vampire Hotel (metalcore) y Embloodyment (death metal), de Madrid.

Te puede interesar

Ostra rizada

Las cofradías de Pontedeume y Barallobre suman esfuerzos para poner en valor la ostra rizada
Redacción
Feira do mel en la parroquia pontesa de Goente

La miel vuelve a ser protagonista el fin de semana en Cariño y As Pontes con sendas ferias
Redacción
El pabellón de la villa acogió un histórico lleno

Y antes de Filipinas, un empate de España en As Pontes
Redacción
Imagen de archivo de una representación en el auditorio naronés

El ciclo de teatro Amador llega este mes al auditorio naronés
Verónica Vázquez