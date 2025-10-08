Los DJ sets de Sunny y David Selectah abren paso a la primera cita internacional en la sala Urania

Un rincón de la remodelada sala Urania Cedida

La sala Urania, que se inauguró este verano en el antiguo local de la Ruido, continúa su andadura a paso firme, tal como lo demuestra la programación que está por venir. Tras el concierto de El Corta, la música sigue la noche del jueves 9 con dos DJ sets, de 23.00 a 5.30 horas, y continuará el sábado con el K-Iberian Tour, una propuesta en la que participarán dos grupos de Corea del Sur y otro madrileño.

El establecimiento ferrolano localizado en la calle Real 223 abre sus puertas hoy para acoger, en primer lugar, la sesión de drumm and bass (DnB) y trance a cargo de Sunny.

A continuación, David Selectah, al frente del proyecto Rebels Sound System, propondrá esta vez una selección de techno house, techno y DnB. Con este primer encuentro en la semana, desde la sala van calentando motores, con un día de descanso por medio, para lo que se viene el sábado.

El K-Iberian Tour abrirá sus puertas a las 21.00 horas, comenzando a las 21.30 lo que prácticamente se puede considerar un festival internacional con las tres bandas en cartel.

Los proyectos que actuarán son los surcoreanos Sahon (thrash metal), Vampire Hotel (metalcore) y Embloodyment (death metal), de Madrid.