Las imágenes de Tim Flach revelan curiosidades de los seres vivos en peligro

Subiendo a la segunda planta de la sede ferrolana de Afundación se halla desde este mismo miércoles la exposición “Emociones en peligro”, una selección del fotógrafo londinense especializado en naturaleza y animales Tim Flach, que ha publicado en medios tan prestigiosos como el New York Times o National Geographic. Las 45 imágenes están acompañadas de letreros con datos curiosos, un mapamundi que sitúa a los protagonistas en su hábitat y el nivel de riesgo de extinción en que se encuentran.

A través de esta muestra, se invita al visitante a bajar el ritmo acelerado que caracteriza a la sociedad contemporánea y a “que lle deamos unha pensada á nosa forma de comportarnos co medio que nos rodea e cos animais”, según apunta Vanessa Sende, del área educativa de Afundación. Para hacer realidad la propuesta, esta entidad colabora con la editorial Lunwerg.

Se trata de una exposición que ya empezó a itinerar por las distintas sedes de Galicia en 2023 y que “a principios deste ano pasou polo Museo de Ciencias Naturais de Madrid, donde máis de 160.000 persoas puideron disfrutala na capital”, además de por Oporto, tal como recuerda Vanessa Sende.

Además de las fotografías, se incluye una parte interactiva para fomentar el aprendizaje y una proyección que permite acercarse de primera mano a la idea con la que Tim Flach empezó en 2017 el proyecto gracias a la proyección de una entrevista realizada al fotógrafo.

Ejemplos

Una de las piezas más representativas del proyecto para Sende es una de las primeras fotografías que se ven al entrar, de un panda sobre fondo negro. Este escenario caracteriza gran parte de los retratos, creando un efecto de estudio cuando realmente todas se han capturado en el medio natural del protagonista. Debido a que los animales retratados están en peligro de extinción por distintas causas, pero todas conectadas por el nexo de los humanos, se trata de fomentar la empatía con los mismos.

Por el contrario, en el caso del gorila Djala sí se resalta el paisaje ya que, como el resto de obras, esconde un sentido divulgativo. Así, se recuerda la historia de este animal al que mataron a su familia y que vivió 30 años cautivo hasta que, ya en su hábitat, consiguió reproducirse.