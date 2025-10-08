La ONCE deja un nuevo premio en Mugardos

Manuel Domingo Rey Carnero es el vendedor que ha repartido suerte en Mugardos

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Mugardos un premio de 35.000 euros, en el sorteo del martes, 7 de octubre.

Manuel Domingo Rey Carnero es el vendedor de la organización que ha dado estos 35.000 euros, en su ruta de venta por el municipio de Mugardos.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, un de ellos es el que ha recaído en la comarca. Además, se reparten también 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.