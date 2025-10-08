La muerte de Jane Goodall pone en el foco a la primatóloga ferrolana Rebeca Atencia

Un momento del reconocimiento a Atencia en Ferrol Daniel Alexandre

La primatóloga ferrolana Rebeca Atencia, veterinaria que trabajó durante años mano a mano con Jane Goodall y su instituto, será entrevistada este jueves por Roberto Vilar, presentador del show televisivo de la TVG Land Rober. Su nombre está más de actualidad que nunca tras el fallecimiento de Goodall y las numerosas voces que apuntan a que ella tomará el testigo al frente de la fundación.

La veterinaria dirige desde el año 2009 el Instituto Jane Goodall en el Congo, en África, donde lleva más de veinte años trabajando en favor de los chimpancés, cumpliendo su sueño de reintroducir chimpancés en la selva.

La propia Goodall aseguró en más de una ocasión que Atencia le recordaba mucho a ella cuando llegó al Congo, donde pasa gran parte de su vida.

Rebeca Atencia con uno de los primates que estudia en la selva del Congo cedida

Como se recordará, la primatóloga, de 48 años, fue galardonada por la corporación municipal de Ferrol en el año 2019. Entonces relataba lo duro que había sido llegar para mandar a un grupo de unas 130 personas y otorgar responsabilidades que nunca antes habían tenido las mujeres: “Ellas lo pasaron muy mal, fueron criticadas e insultadas y yo ponía cartas de advertencia a los hombres”, subrayaba Atencia entonces, en una entrevista a Diario de Ferrol.