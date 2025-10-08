Mi cuenta

Literatura

”Inmortalidad digital”, el ensayo de la ferrolana Raquel Ferrández que lleva hoy a la Central Librera

El texto dibuja este mundo como una extensión de la web que, tras 30 años, llega a su lím

Redacción
08/10/2025 20:02
El encuentro con Raquel Ferrández y Alicia Seoane tendrá lugar en la Central Librera de Dolores
Emilio Cortizas

La Central Librera de la calle Dolores será escenario este jueves 9, a las 19.00 horas, de la presentación del último libro de la ferrolana Raquel Ferrández. Bajo el título de “Inmortalidad digital. Colonizar el planeta Muerte”, en este ensayo se dibuja el mundo como una extensión de la web, donde las posibilidades de vincularse se multiplican hasta llegar a “un límite grotesco”.

En el encuentro de hoy, la escritora estará acompañada de la periodista local Alicia Seoane, con quien mantendrá una conversación acerca de este concepto de la “omnivinculación”, que se interpreta como un deseo de libertad.

Así, este ideal llega a su límite 30 años más tarde: “los muertos se niegan a descansar y se transfieren a soportes digitales; los vivos se niegan a morir y están obsesionados con perfeccionarse y permanecer. Morir es algo primitivo, lo civilizado es seguir vinculándose sin parar, a otros cuerpos, otras entidades, otros planos”.

De esta manera, también se abordan otras temáticas contemporáneas y asociadas al futuro como el transhumanismo, el capitalismo de la vigilancia, la Inteligencia Artificial o la tecnosabiduría.

