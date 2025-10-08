Éxito de participación en la primera de las propuestas por la Semana da Arquitectura

Momento de la conferencia ofrecida por el doctor Esteban Fernández-Cobián Daniel Alexandre

Las instalaciones del Antigo Hospicio de Ferrol acogieron esta tarde la primera de las propuestas culturales del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) con motivo de la Semana da Arquitectura –con la que se conmemora el Día Mundial de esta disciplina–. Bajo el título “La arquitectura religiosa contemporánea en Europa, perspectivas críticas”, el doctor Esteban Fernández-Cobián hizo un repaso por las diferencias a la hora de conservar y aprovechar este patrimonio dentro del propio continente, así como su planteamiento como elemento cultural e identitario dentro de cada región.

Las actividades continuarán mañana jueves con tres rutas guiadas a cuatro templos de la ciudad naval –una de ellas es doble– de la mano de tres especialistas del COAG. Así, a las 17.00 horas, el arquitecto Felipe Picos dará a conocer a los participantes las características de la iglesia de San Pedro Apóstol, mientras que una hora más tarde el profesional Ramón Montero hará lo propio con San Fernando y Nuestra Señora del Pilar. Finalmente, a las siete de la tarde, el colegiado José Antonio Alonso ejercerá de guía en la concatedral de San Julián.

Todas estas visitas son de carácter gratuito y no es necesaria una inscripción.