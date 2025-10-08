Empresarios mexicanos sondean oportunidades de inversión en Ferrol

Dobarro, en junio, con sus homólogos de Cartagena y Cádiz I Emilio Cortizas

Una delegación de empresarios mexicanos visita mañana y el viernes Ferrolterra para conocer el potencial de los sectores industrial e inmobiliario y sondear las posibilidades de inversión en ambos. Alejandro Centurión, director general de ACG Internacional; Fernando Rivadeneyra, abogado y director de la antena comercial del Instituto Galego de Promoción Económica en Ciudad de México; y Miguel Centurión, director de expansión del Centurión Family Fund, aterrizaron el pasado martes en Galicia y hoy comienzan una agenda que los llevará, en primer lugar, a la sede de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–. Allí se reunirán con su presidente, Cristóbal Dobarro, y con Roberto Derungs Cachaza, presidente de Sidero Coruña y delegado del área de Industria de la patronal ferrolana.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, recibirá a los empresarios mexicanos antes de que visiten las instalaciones de Cándido Hermida en el polígono de Río do Pozo, donde también conocerán la actividad que se desarrolla en Talleres Mecánicos de Galicia –Tamega–, especializada en ingeniería naval y soluciones tecnológicas.

El programa llevará a la delegación mexicana a reunirse con Juan Rilo, representante de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de la provincia –Apecco– y gerente de Prosema antes de acudir, ya por la tarde, al astillero ferrolano de Navantia.

La jornada de este viernes se desarrollará en Santiago, con encuentros con los responsables del área comercial de A Sionlla y con diferentes cargos del Instituto Galego de Promoción Económica, una de las entidades, junto con el Concello, que fomenta este tipo de misiones comerciales –tanto de llegada como de salida–, merced al convenio firmado este mismo año entre las tres partes. En esta reunión estarán presentes Covadonga Toca, directora del instituto; Natalia Barros, responsable de la Oficina Económica de Galicia; Augusto Álvarez-Borrás, director del área de Internacionalización; y Zeltia Lado, directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.

La visita de los empresarios mexicanos es el resultado de un trabajo previo de captación por parte de Cofer, que el pasado mes de junio organizó una webinar sobre inversiones en la comarca que despertó su interés, principalmente las oportunidades en el sector inmobiliario e industrial, dos de las actividades que, en términos de empleo y dinamismo, están teniendo más pujanza en la comarca en los últimos tiempos.