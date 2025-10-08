El PSOE de Ferrol lamenta que los fondos EDIL sean destinados a “amortizar débeda” municipal

El PSOE presentó en enero un EDIL para el barrio del Ensanche A Jorge Meis

El grupo municipal socialista expresó esta mañana su decepción ante la decisión del Concello de “empregar os fondos europeos recentemente concedidos para o proxecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ e a Cidade do Deporte en amortizar débeda municipal” en lugar de destinarlos a otras iniciativas que permitan “mellorar as condicións de vida nos barrios que máis o precisan”.

Así, el portavoz de la formación, Ángel Mato, defendió que estos fondos EDIL debían emplearse “para impulsar novas actuacións transformadoras” en lugar de sufragar gastos “xa comprometidos” o iniciativas que ya contaban con otras vías de financiación. De hecho, en el caso concreto del derribo de la muralla del Arsenal y la humanización de su entorno, el representante señaló que el 50% del gasto correrá a cargo de la Xunta a través del convenio firmado en 2023 y que, para la mitad restante, el Concello reservó partidas específicas en las cuentas de dicho ejercicio y de 2024 y 2025.

“Non ten sentido empregar fondos europeos adicionais para o mesmo fin; é duplicar recursos e desaproveitar unha oportunidade única para outros barrios que levan anos esquecidos”, sentenció el socialista. A modo de ejemplo, el secretario xeral de la formación apuntó que, el pasado mes de enero, el PSOE ferrolano presentó su propia Estratexia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) centrada en el Ensanche A, “un plan con proxectos concretos de rehabilitación, mobilidade sostible e cohesión social”, y que podría haberse sufragado con la subvención obtenida –que, al igual que Narón, asciende a 6,5 millones de euros–.

Por último, desde el grupo municipal se acusó al alcalde de “non saber ou non querer sumar”, en relación a su valoración sobre las viviendas del Sánchez Aguilera, destacando propuestas como la humanización de As Pías –primera actuación de los fondos Next Generation– o su apuesta por el naval a través de los contratos de Navantia.