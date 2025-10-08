El personal de Concesionarios Yáñez, a la espera del informe de Inspección

Exterior del concesionario de Volkswagen en A Gándara I Daniel Alexandre

“O que están vivindo é insoportable e desesperante”, explicaba ayer el secretario comarcal de la CIG-Industria, Serxio Martínez, en relación con la situación de los nueve trabajadores de Concesionarios Yáñez –Volkswagen– en Ferrol que todavía mantienen una relación laboral con la empresa que no pueden romper para no perder los derechos adquiridos a lo largo de los últimos años.

Hace unas semanas que se presentó el último Expediente de Regulación de Empleo, el que, en la práctica, liquidaba una firma que antes del primer ERE llegó a tener 25 empleados. Los nueve que quedan ahora –salvo uno, que está de guardia– están en situación de “permiso retribuido” pero –paradojas– sin cobrar. De hecho, apunta Martínez, llevan ya cinco meses sin percibir sus salarios. “Están sufrindo e con ganas de que remate todo para cambiar o chip e buscar outro emprego; sabemos, ademais, que moitos deles teñen ofertas para ir a outros sitios, pero mentres non remate o proceso non poden marchar. Facelo sería perder os seus dereitos”, apunta.

En estos momentos, los afectados están a la espera de que Inspección de Trabajo emita el informe para entregarlo a la administradora concursal que está pilotando la liquidación de la empresa, con concesionarios afectados también en A Coruña y Santiago. Después aún faltaría un paso, que sería el traslado del expediente al juzgado de lo mercantil, que se encargará de “liberar” a los trabajadores y autorizar el cobro de las cantidades adeudadas, que será a través del Fogasa.

“Úrxenos moito”, añade el secretario comarcal de la CIG-Industria, que espera que en un plazo de 15 días todos los trámites que faltan puedan estar completados. “O único que queren é que se liquide todo cantos antes porque é un desgaste persoal e psicolóxico tremendo o que están a soportar”, recuerda.