Cultura

El concierto 30 aniversario de la Real Filharmonía estrena la temporada de música clásica

La soprano belga Ilse Eerens sube a escena y encarna a la Ofelia de “Hamlet” junto a la batuta de Baldur Brönnimann

Redacción
08/10/2025 19:43
Brönnimann, el año pasado, en un concierto anterior en el Auditorio de Ferrol
Jorge Meis

“Deixa que che conte” es el nombre del concierto que se ofrecerá este viernes 10, a las 20.30 horas en el Auditorio de Ferrol, con el que la Sociedad Filarmónica Ferrolana estrena su temporada número 77, que viene cargada de joyas del barroco y obras actuales para sorprender al público. En esta ocasión, la música vendrá de la mano de la Real Filharmonía de Galicia, que celebrará en la ciudad su 30 aniversario.

En este encuentro inaugural, la orquesta propondrá al patio de butacas acompañarle en un viaje por los paisajes de invierno de la primera Sinfonía de Chaikovski hasta el estreno absoluto de “Laberintos de ámbar” de la compositora hispano-lusa Inés Badalo, que forma parte del proyecto “Cometas”.

El director titular de la Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann, no podía faltar a este concierto conmemorativo, que contará con la participación de la soprano belga Ilse Eerens, habitual del prestigioso Teatro Real de la Moneda, en Bruselas.

La artista interpretará a la Ofelia de Shakespeare (“Hamlet”), narrando su historia con la me lodía de Abrahamsen, desde un punto intermedio entre el canto y el estilo recitativo.

Asimismo, formarán parte de la celebración “grandes solistas que han salido de aquí”, indica Brönnimann, en referencia a la Real Filharmonía, que fue cantera para Esteban Batallán, trompetista de la Sinfónica de Chicago, que precisamente vendrá a Ferrol en mayo, o la flautista Silvia Rozas, de la orquesta de la Ópera de Hannover.

La temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana continuará el jueves 23, en esta ocasión en el Jofre, con el dúo de violines barrocos Gli Incogniti.

