El BNG se une a las críticas por la gestión del proyecto de reforma del Sánchez Aguilera

El portavoz nacionalista durante la rueda de prensa celebrada ayer J.G.

La presunta renuncia del Gobierno central a construir 300 viviendas en cuatro parcelas de su propiedad en el acuartelamiento Sánchez Aguilera sigue despertando las críticas de las diferentes formaciones políticas. Hoy mismo, el grupo municipal del BNG, por medio de una rueda de prensa, aportó su valoración sobre esta situación, afirmando que los hechos “danlle a razón” a los nacionalistas cuando alertaban de que la urbanización del espacio era realmente una “operación especulativa”.

En este sentido, el portavoz de la agrupación, Iván Rivas, acusó al Partido Popular (PP) y al PSOE de “avalar” esta maniobra, aseverando que “mentiron” cuando se aprobó por la vía de urgencia el convenio de Defensa y la “ratificación desa planificación” para las antiguas instalaciones castrenses. De esta forma, el nacionalista insistió en que ambas formaciones apoyaron este procedimiento inmobiliario “supostamente sobre a base de desenvolvemento de vivendas sociais nunha cidade cun 20% de fogares baleiros e un gran contentor comercial”.

De igual modo, el representante afeó a socialistas y populares que “despois de enganar a veciñanza durante todos estes anos, no canto de resolver o problema, adícanse a recriminarse os uns aos outros cando a responsabilidade é mutua”. Asimismo, Rivas Rico insistió en que, apenas dos semanas después de que se aprobase en el pleno el convenio con Defensa –concretamente en una sesión extraordinaria el 7 de marzo de 2023– se vendieron las cuatro parcelas al Gobierno central, lo que, a juicio del nacionalista, “evidencia” que la operación buscaba “financiar” la cartera que preside Margarita Robles.

En cuanto a los usos para el espacio, el portavoz aboga por que sean los propios vecinos los que definan cómo el mismo puede dar respuesta a las necesidades de Ferrol, proponiendo desde el BNG que se destine a un nuevo espacio verde.