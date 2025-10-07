Todo apunto para el desarrollo de la I Semana de la Moda de Galicia

Un momento de la presentación de la I Semana de la moda en las instalaciones de Galicia textil Emilio Cortizas

La delegación ferrolana de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE), dio a conocer ayer los últimos detalles que quedaban por desvelar del programa de la I Semana de la Moda de Galicia, que se desarrollará en diferentes puntos de Ferrol, Narón y Neda del 13 al 16 de octubre.

El acto tuvo lugar en el que será el último escenario del evento, donde el próximo día 16 tendrá lugar la fase final del certamen, que incluye un desfile con las creaciones de las nueve diseñadoras que compiten por hacerse con un puesto en la 39 edición de los Premios Nacionales de la Moda de Jóvenes Diseñadores, que se celebrará en Madrid próximamente.Una cita que se viene desarrollando desde 1986 y hasta ahora Galicia era la única comunidad que no había participado, algo que se subsanará el próximo jueves, cuando se elija a la ganadora del certamen.

Programa

Los responsables de ANDE en la comarca, Esperanza Vázquez y Alberto Hermida informaron sobre los detalles del programa, que dará comienzo el lunes 13 con la apertura simbólica de la Semana de la Moda de Galicia, que se dará a conocer en diferentes puntos de la ciudad de Ferrol de mano del CCA A Magdalena.

El martes 14 en el Centro Cultural Torrente Ballester se va a celebrar la jornada “Emprendemento e cohesión no mundo da moda”, en la que se debatirá sobre el sector, sus retos y oportunidades, entre otras. La acción dará comienzo a las nueve de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Diferentes profesionales del sector tanto gallegos como de otros puntos tomarán parte en las ponencias.

El miércoles 15 tendrá lugar una jornada de desarrollo en el Campus Industrial de Ferrol, en la que se analizarán ideas y sinergias en el mundo textil. También este día, pero por la tarde, tendrá lugar un “tardeo creativo” en el Bla Bla Café.

El jueves ya tendrá lugar el evento central de la cita, con el desfile de moda que se celebrará en Galicia Textil, donde las concursantes presentarán sus creaciones, seis en total, a partir de las 18.30 horas. La ganadora del certamen representará a la comunidad gallega en el certamen nacional.

Autoridades

En la presentación de la I Semana de la Moda de Galicia estuvieron presentes responsables de los tres concellos implicados, el concejal de Xuventude de Ferrol, Arán López; la concejala de Turismo y Cultura de Neda, Marián Bello y la concejala de Promoción Económica y Participación Cidadá de Narón, Olga Ameneiro.

Asimismo también la Xunta arropó a la delegación de ANDE en la presentación del programa por medio de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, quien tomó la palabra para destacar el papel del sector de la moda en Galicia y en la comarca y la “importancia de acoller actos como este”, en un evento que constituye, como aseveró, “unha mostra do recoñecemento que Galicia merece e do potencial que temos para seguir medrando desde a calidade, a sustentabilidade e o deseño de autor”. También señaló el papel de Ferroltera en un ámbito como el de la moda, especialmente de la mano de la Universidade da Coruña. Así, apuntó que el sector “leva anos consolidándose como un referente galego na formación e a creación vinculadas á moda, especialmente desde a implantación no 2018 do grao en Xestión Industrial da Moda que se imparte no Campus Industrial de Ferrol”.

Aneiros también reiteró la apuesta que hace la Xunta de Galicia “polo impulso do talento e pola proxección exterior do noso sector creativo e industrial”.

Asimismo, puso en valor la delegada territorial el hecho de que hayan sido nueve mujeres las candidatas que concurren a la fase regional del certamen, y que éste se celebre por primera vez en Galicia y más concretamente en la comarca de Ferrolterra.

Martina tuvo palabras para Galicia Textil “una entidad que es referente cuando hablamos de moda y también de tradición”. Instalaciones históricas Muchos de los presentes, como la vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, destacó la gran belleza de las instalaciones de Galicia Textil, así como la pequeña capilla que hay en su interior.

Su director, Héctor González, explicó que el desfile se hará en una nave de la firma situada cerca del río, no en la zona ajardinada, “ya que el tiempo es un gran condicionante”. También agradeció “que la empresa pueda formar parte de un evento de esta entidad” y recordó la historia que atesoran las instalaciones situadas en el municipio de Neda.