Pancho Varona: “La canción la han oído muchas veces, pero no conocen la anécdota”

Por petición popular, la sala organiza el concierto antes de lo habitual, con la apertura de puertas a las 20.30 horas Cedida

Este viernes, el guitarrista y compositor Pancho Varona madrugará para conducir desde Madrid hasta La Room, donde actuará a las 20.45 horas. En Ferrol ya le tratan como “hijo adoptivo” y aprovechará para parar en el mesón O’Galo y comer, como siempre, “mejor que en ningún lugar del mundo”,

¿Cuál es su relación con Ferrol?

En la época de la pandemia conocí La Room y me hice amigo de una gente que me trataba muy bien, Maxi y Vanesa. Nos hicimos muy amigos y desde aquella época voy todo lo que puedo, me escapo a Ferrol y paso allí un día, dos o tres.

¿Qué tiene La Room de especial?

Siempre se pone un ambiente maravilloso: la gente baila, ríe, canta y los conciertos son preciosos en La Room, son particularmente bonitos. Siempre son muy especiales para mí porque la sala suena muy bien, me tratan muy bien, la gente es muy cariñosa y, además, se saben todas las canciones.

¿Qué es lo que más disfruta de esta etapa musical en solitario?

Muchas cosas. La primera es ser mi jefe, me encanta: yo decido cuándo salgo de viaje, el repertorio... todo junto a mi mánager, Esther. Es muy bonito el guiar tus propios pasos y que no te lleven a un sitio, decides tú dónde ir, cómo y cuándo ir. Es una sensación de libertad maravillosa, cantar las canciones que quiero, contar lo que quiero contar, ir donde quiero ir es imparable, es imparable tener esa libertad.

¿Presentará algo muy distinto a anteriores conciertos?

Estoy con lo de siempre, las canciones que gustan a la gente, mis pasado “sabinero”, mis canciones con Luz Casal, con Ana Belén, con Miguel Ríos... Realmente eso es lo que más quiere oír la gente. El año que viene puede que haga un cambio con respecto al repertorio y a la banda, pero este año todavía me mantengo en esta gira, “Punto y seguido”, en la que canto canciones que todo el mundo conoce. Para no repetir lo que hice la última vez en La Room, pues de las 15 que canto cambiaré la mitad.

Durante los conciertos, ¿de qué le gusta hablar con el público?

Del proceso creativo, a lo mejor cuento dónde fueron hechas las canciones, a quién se dedicaron o qué estaba haciendo en aquella época. El día que vino a verme a mi casa Joaquín, o que vino a visitarme Pedro Guerra, o que le di una canción a Miguel Ríos, o el día que hicimos “Peces de ciudad”... Son cosas que la gente no sabe y le gusta escuchar, porque la canción ya la han oído muchas veces y muy bien cantada también, pero no conocen la anécdota, en la mayoría de ocasiones, y yo les cuento la anécdota y luego canto la canción.

¿Tiene previstos nuevos temas?

Estoy pasando la segunda juventud compositiva. Como conduzco muchas horas, porque el coche lo llevo yo, me da tiempo a pensar en canciones, a tararear melodías, a grabar frases que se me vienen a la cabeza... Estoy escribiendo muchas letras y músicas, entonces creo que tengo un proyecto muy divertido y bonito, yo creo para 2026.