Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actividades

Os cursos en Artábria, con profesores de alto nivel, teñen as listas abertas

Ofértanse aulas de distintas especialidades musicais e Teatro Comunitario con Helga Méndez

Redacción
07/10/2025 10:41
Unha actuación teatral en Artábria
Unha actuación teatral en Artábria
Emilio Cortizas

A comezos deste mes a asociación cultural Artábria anunciou os cursos que terán lugar no centro social até xuño de 2026, xa co cupo completo para as aulas avanzadas de canto e pandeireta, así como de baile tradicional, a cargo de Xurxo Fernandes. Durante todo outubro estará aberto o prazo de inscrición no 614 205 672 ou correiodeartabria@gmail.com

Estas disciplinas completan o abano musical cos ensaios do Coro do Beco, guiados por Samuel Modino, e co curso de percusión tradicional a cargo de Ramón Dopico (Aliboria, Berros de Castro e Raparigos), os martes. Os mércores, Uxía Muinho impartirá clases de iniciación ao canto e á pandeireta e os vernes, Artes Miúdas.

Ademais, Helga Méndez propón probar de balde o Teatro Comunitario do que se encargará os xoves. Máis información en redes sociais ou no propio centro social.

Te puede interesar

Las ferrolanas, durante el duelo ante el grupo asturiano

Las ferrolanas del BBCA caen en su estreno en Mieres
Redacción
El psiquiatra del Hospital Ribera Juan Cardona, Omar Muquebil Rodríguez

“La gravedad de un trastorno mental se valora por las limitaciones de poder ser funcional”
Redacción
Colas a primera hora para hacerse con una de las codiciadas plazas

Agotadas en una hora las plazas para ir al San Froilán de Lugo y As San Lucas de Mondoñedo
Redacción
O escritor Diego Giráldez ocuparase do obradoiro na biblioteca municipal de Ferrol

O xornalista e escritor Diego Giráldez, a cargo dun novo taller na biblioteca
Redacción