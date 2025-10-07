Os cursos en Artábria, con profesores de alto nivel, teñen as listas abertas
Ofértanse aulas de distintas especialidades musicais e Teatro Comunitario con Helga Méndez
A comezos deste mes a asociación cultural Artábria anunciou os cursos que terán lugar no centro social até xuño de 2026, xa co cupo completo para as aulas avanzadas de canto e pandeireta, así como de baile tradicional, a cargo de Xurxo Fernandes. Durante todo outubro estará aberto o prazo de inscrición no 614 205 672 ou correiodeartabria@gmail.com
Estas disciplinas completan o abano musical cos ensaios do Coro do Beco, guiados por Samuel Modino, e co curso de percusión tradicional a cargo de Ramón Dopico (Aliboria, Berros de Castro e Raparigos), os martes. Os mércores, Uxía Muinho impartirá clases de iniciación ao canto e á pandeireta e os vernes, Artes Miúdas.
Ademais, Helga Méndez propón probar de balde o Teatro Comunitario do que se encargará os xoves. Máis información en redes sociais ou no propio centro social.