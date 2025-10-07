Obradoiro
O xornalista e escritor Diego Giráldez, a cargo dun novo taller na biblioteca
Este autor recibiu o LXIII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor polo seu libro “As Obras Póstumas”
A biblioteca municipal de Ferrol abriu onte o prazo para inscribirse no próximo obradoiro de escritura, que estará a cargo do xornalista e escritor Diego Giráldez. As sesións terán lugar o martes 21, mércores 22 e xoves 23, ás 11.00 horas, e os interesados poden reservar praza a través da páxina web do centro.
Diego Giráldez gañou o ano pasado o LXIII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor polo seu libro “As Obras Póstumas”, un texto que se atopa “entre o realismo máxico e a dúbida constante de canto é froito da memoria”.
Esta nova actividade organizada pola biblioteca municipal, que se complementa cos encontros con Ferrolisa dirixidos ao público infantil de 7 a 10 anos, está dirixido a persoas adultas.