Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Obradoiro

O xornalista e escritor Diego Giráldez, a cargo dun novo taller na biblioteca

Este autor recibiu o LXIII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor polo seu libro “As Obras Póstumas”

Redacción
07/10/2025 10:52
O escritor Diego Giráldez ocuparase do obradoiro na biblioteca municipal de Ferrol
O escritor Diego Giráldez ocuparase do obradoiro na biblioteca municipal de Ferrol
Cedida

A biblioteca municipal de Ferrol abriu onte o prazo para inscribirse no próximo obradoiro de escritura, que estará a cargo do xornalista e escritor Diego Giráldez. As sesións terán lugar o martes 21, mércores 22 e xoves 23, ás 11.00 horas, e os interesados poden reservar praza a través da páxina web do centro.

Diego Giráldez gañou o ano pasado o LXIII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor polo seu libro “As Obras Póstumas”, un texto que se atopa “entre o realismo máxico e a dúbida constante de canto é froito da memoria”.

Esta nova actividade organizada pola biblioteca municipal, que se complementa cos encontros con Ferrolisa dirixidos ao público infantil de 7 a 10 anos, está dirixido a persoas adultas.

Te puede interesar

El psiquiatra del Hospital Ribera Juan Cardona, Omar Muquebil Rodríguez

“La gravedad de un trastorno mental se valora por las limitaciones de poder ser funcional”
Redacción
Colas a primera hora para hacerse con una de las codiciadas plazas

Agotadas en una hora las plazas para ir al San Froilán de Lugo y As San Lucas de Mondoñedo
Redacción
Unha actuación teatral en Artábria

Os cursos en Artábria, con profesores de alto nivel, teñen as listas abertas
Redacción
El pasado 2024, el acto de entrega de premios de investigación se celebró en el Torrente Ballester

Las bases de cinco premios de investigación distintos en Ferrol ya están aprobadas para 2025 y 2026
Redacción