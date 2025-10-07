Los retos de la sociedad y de la industria en relación a la Automática y la IA, en Ferrol

Sebastián Dormido Bencomo fue uno de los relatores el año pasado Jorge Meis

El próximo lunes 13 tendrá lugar la primera conferencia del ciclo “Auto-Sinerx-IA. A Automática e a Intelixencia Artificial como Ferramentas para os Desafíos da Industria e da Sociedade”, que este año celebra su segunda edición en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. En esta sesión inicial, que empezará a la misma hora que el resto, a las 11.30, la ponente será Rosa María Regueiro, profesora titular de la Universidade de Santiago de Compostela, y las personas interesadas en el programa deberán inscribirse a través de la web.

“Repensando a economía entre a sustentabilidade, a enerxía e os límites do crecemento” es el título de esta primera ponencia de mano de la profesora de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la USC.

La siguiente cita tendrá lugar el martes 14, cuando el director de Phoenix Contact E-Mobility, Adriano Mones, impartirá una conferencia sobre infraestructuras inteligentes y movilidad eléctrica de cara al diseño de las ciudades del futuro.

Juan Manuel Escaño, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla cerrará el ciclo, el jueves 23, hablando de un “enemigo silencioso” como son los ciberataques industriales.

Los profesores y profesoras del departamento de Enxeñaría Industrial vinculados a la EPEF organizan este programa mediante las ayudas destinadas a proponer jornadas divulgativas y ciclos de conferencias de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte da UDC.