Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Universidad

Los retos de la sociedad y de la industria en relación a la Automática y la IA, en Ferrol

La segunda edición de “Auto-Sinerx-IA” se celebra durante tres jornadas de octubre en el Campus Industrial

Redacción
07/10/2025 18:27
Sebastián Dormido Bencomo fue uno de los relatores el año pasado
Sebastián Dormido Bencomo fue uno de los relatores el año pasado
Jorge Meis

El próximo lunes 13 tendrá lugar la primera conferencia del ciclo “Auto-Sinerx-IA. A Automática e a Intelixencia Artificial como Ferramentas para os Desafíos da Industria e da Sociedade”, que este año celebra su segunda edición en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. En esta sesión inicial, que empezará a la misma hora que el resto, a las 11.30, la ponente será Rosa María Regueiro, profesora titular de la Universidade de Santiago de Compostela, y las personas interesadas en el programa deberán inscribirse a través de la web.

“Repensando a economía entre a sustentabilidade, a enerxía e os límites do crecemento” es el título de esta primera ponencia de mano de la profesora de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la USC.

La siguiente cita tendrá lugar el martes 14, cuando el director de Phoenix Contact E-Mobility, Adriano Mones, impartirá una conferencia sobre infraestructuras inteligentes y movilidad eléctrica de cara al diseño de las ciudades del futuro.

Juan Manuel Escaño, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla cerrará el ciclo, el jueves 23, hablando de un “enemigo silencioso” como son los ciberataques industriales.

Los profesores y profesoras del departamento de Enxeñaría Industrial vinculados a la EPEF organizan este programa mediante las ayudas destinadas a proponer jornadas divulgativas y ciclos de conferencias de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte da UDC.

Te puede interesar

Marcos Teira y Ton Risco también produjeron su disco “Circus”

El flamenco-jazz de Ton Risco e Marcos Teira, sobre el escenario de este Xoves da Capela
Redacción
Por petición popular, la sala organiza el concierto antes de lo habitual, con la apertura de puertas a las 20.30 horas

Pancho Varona: “La canción la han oído muchas veces, pero no conocen la anécdota”
Rita Tojeiro Ces
La obra de Sfhir antes de ser terminada en el pabellón polideportivo de Ares

Sfhir deja nueva huella: la cultura marinera de Ares
Redacción
Imagen de archivo del astillero asturiano Gondán

El astillero asturiano Gondán cumple 100 años y Exponav los revive en una exposición
Redacción