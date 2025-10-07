Las bases de cinco premios de investigación distintos en Ferrol ya están aprobadas para 2025 y 2026

El pasado 2024, el acto de entrega de premios de investigación se celebró en el Torrente Ballester Daniel Alexandre

La convocatoria de las bases de cinco premios de investigación en distintas temáticas fue aprobada este lunes en la Xunta de Goberno Local. Se trata de los González Llanos, en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura; Ingeniero Comerma, en las artes y humanidades; Concepción Arenal, en las ciencias sociales y jurídicas; Antonio Usero, en las ciencias de la salud, y Ángeles Alvariño, en las ciencias.

Asimismo, en el encuentro ya se ha dado el visto bueno a las convocatorias de los premios González Llanos y Ángeles Alvariño. Todas las ediciones de cada una de las cinco propuestas están dotadas con un total de 10.000 euros por galardón.

“Estes premios teñen como finalidade apoiar e impulsar os labores realizados nalgún dos cinco ámbitos universitarios cos que se relacionan, dende as ciencias, ata arquitectura e a área da saúde”, señaló el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Evolución

El Concello de Ferrol creó en 1984 el premio Ingeniero Comerma para reconocer a cuatro trabajos de investigación científica y tecnológica, permaneciendo activo hasta 1991.

En 1998 se firmó un convenio con la Universidade da Coruña, con el objetivo de contribuir a la potenciación de los distintos centros del Campus de Ferrol, para la organización de los premios González Llanos, Ingeniero Comerma, Concepción Arenal y Antonio Usero, que se fueron renovando hasta 2017. Además, un año más tarde, se incoporó a la lista un quinto premio, el Ángeles Alvariño.

Desde 2020, la convocatoria tiene carácter bianual, de manera que en los años pares, siempre después de haber sido convocados los Ángeles Alvariño y González Llanos, se ofrecen los Concepción Arenal, Ingeniero Comerma y Antonio Usero.

Por otro lado, en los años impares, en este caso siempre después de haber sido convocados los premios Concepción Arenal, Ingeniero Comerma y Antonio Usero, saldrán los Ángeles Alvariño y González Llanos.

Requisitos

Cualquier persona interesada, independientemente de cual sea su nacionalidad, puede optar a estos galardones individualmente: con perfil profesional o investigador, en equipos de carácter multidisciplinar que pueden estar integrados solo por profesionales, por investigadores o por ambos.

Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de los premios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de 30 días naturales, a través de la sede electrónica municipal del Concello de Ferrol.